Ousseni Derra, Directeur General de la mine Orezone Bomboré « L’initiative du gouvernement de construire une raffinerie d’or est louable et stratégique »

Dans cet entretien accordé au journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, ce lundi 27 novembre 2027, le directeur général de la mine Orezone Bomboré, Ousseni Derra, se prononce sur le projet du gouvernement burkinabè de mettre en place une usine de raffinerie d’or et dont la pose de la première pierre, effectué par le chef de l’Etat, Ibrahim Traoré, a eu lieu le jeudi dernier à Ouagadougou.

Sidwaya (S) : Le gouvernement burkinabè a entrepris la construction d’une raffinerie d’or. La pose de la première pierre de l’usine est intervenue le jeudi 23 novembre 2023. Comment vous appréciez cette initiative des autorités burkinabè ?

Ousseni Derra (O. D) : L’initiative du gouvernement de construire une raffinerie d’or est louable et stratégique. Elle vient combler la chaine manquante de l’industrie minière de notre pays, bouclant ainsi la chaine de valeur de l’industrie minière.

Cette décision démontre une vision claire en termes de valorisation des ressources minières du pays. La pose de la première pierre est un jalon significatif, marquant l’engagement du gouvernement à ajouter une valeur substantielle à la production aurifère.

S : Quels sont les avantages d’une telle raffinerie pour le Burkina Faso, mais aussi pour les sociétés minières implantées au pays ?

D : La construction de la raffinerie d’or offre plusieurs avantages tant pour le Burkina Faso que pour les sociétés minières opérant dans le pays. Tout d’abord, cela renforce la souveraineté économique en permettant au Burkina de raffiner et de transformer l’or sur place. Ce qui va générer des revenus supplémentaires, créer des emplois dans le secteur de la raffinerie et améliorer le produit intérieur brut du pays.

Pour les sociétés minières, la raffinerie peut éventuellement offrir des incitations pour l’exploration minière, stimulant ainsi l’investissement dans le secteur.

S : Quelles sont les conditions ou précautions à prendre pour garantir le succès d’un tel projet ?

D : La réussite d’un projet de cette envergure dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, une planification minutieuse et une gestion efficace sont essentielles. La transparence dans les processus, l’engagement envers les normes environnementales et la conformité aux réglementations sont également cruciaux. La raffinerie devra fonctionner selon les normes avec une structure de coûts et des conditions des raffineries internationales.

De plus, il est important de développer des compétences locales pour garantir une main-d’œuvre qualifiée et durable. Enfin, la stabilité politique et économique est un élément clé pour attirer les investissements nécessaires et assurer le succès à long terme du projet.

S : Quel pourrait être le rôle du secteur minier dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet ?

D : Le secteur minier peut jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux par l’apport de leur expertise technique dans le fonctionnement de la raffinerie. Le secteur minier peut également jouer un rôle dans le développement des capacités locales, dans la formation et le renforcement de la chaîne de valeur. En fin de compte, une coopération étroite entre le gouvernement et le secteur minier est essentielle pour assurer le succès durable de la raffinerie d’or au Burkina.

Interview réalisée par

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com