Séjour du Chef de l’Etat à Gaoua: le Capitaine Ibrahim TRAORE à l’écoute des chefs de circonscriptions administratives et des FDS

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a accordé des audiences, dès son arrivée, aux chefs de circonscriptions administratives et aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

Présent dans la capitale de la région du Sud-Ouest pour la pose de la première pierre du Centre hospitalier régional universitaire de Gaoua, le Chef de l’Etat a accordé un temps d’échanges aux différents acteurs autour de leurs préoccupations.

« Avec les chefs de circonscriptions administratives, nous sommes revenus sur les préoccupations de la région. La région du Sud-Ouest compte quatre provinces et 28 communes. A l’heure actuelle, il y a une commune qui n’est pas entièrement administrée; il s’agit de la commune de Djigouè », a indiqué le Gouverneur de la région du Sud-Ouest, le Commissaire divisionnaire de police, Boureima SAVADOGO.

Selon lui, des propositions ont été soumises au Chef de l’Etat dans l’optique de voir la commune entièrement administrée dans les mois à venir.

En sus, les acteurs ont expliqué au Chef de l’Etat les difficultés rencontrées dans le cadre du fonctionnement de l’administration dans la région.

L’audience avec les Forces de défense et de sécurité a permis de faire le point de la situation sécuritaire et les mesures à prendre pour une nette amélioration. « Nous sommes revenus sur le cas des zones difficiles et les difficultés que les FDS rencontrent dans la lutte contre l’insécurité. Le Chef de l’Etat a indiqué qu’avec la création des Bataillons d’intervention rapide (BIR), nous en aurons aussi à Gaoua et cela sera effectif dans la semaine », a soutenu le Gouverneur. Cela permettra, selon lui, de sécuriser les zones difficiles de la région pour plus de quiétude.

Direction de la communication de la Présidence du Faso