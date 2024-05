Province du Houet:  Un particulier prête main forte pour finaliser les travaux  d’un CEG à  Boudialedaga

À Boudialedaga, dans la province du Houet, un acte de générosité a marqué la communauté éducative. Ousséni Tougouma, un particulier, a apporté son soutien pour achever le bâtiment administratif du Collège d’Enseignement Général (CEG) et construire un bloc de latrines pour le personnel enseignant.

Ledit bâtiment administratif, initié par les parents d’élèves, il ya de cela 2 ans et parachevé grâce à la contribution de M. Tougouma, comprend désormais une salle de professeurs et trois bureaux destinés respectivement au Directeur, à l’économe, et au service de la vie scolaire.

En outre, un bloc de latrines à deux postes a été réalisé, offrant des installations sanitaires décentes au personnel enseignant.

Ce dimanche 26 mai 2024, le ministre de l’Éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara, a constaté l’achèvement des travaux et saluer cet acte de solidarité.

Ousséni Tougouma, le donateur, a expliqué que sa motivation est née de l’interpellation d’un de ses amis qui avait suivi un reportage sur une chaîne privée locale, mettant en lumière les besoins urgents du CEG de Boudialedaga.

« Nous sommes touchés par cette solidarité, » a déclaré le Directeur du CEG Boureima Sama. Il a exprimé le soulagement du personnel, qui peut désormais bénéficier de leur propre espace de travail et d’intimité. Jusqu’à présent, les enseignants partageaient les toilettes avec les élèves et tenaient les réunions administratives en plein air, sous les arbres.

Cet acte de générosité témoigne de l’importance de l’engagement communautaire dans le développement des infrastructures éducatives et améliore de manière significative les conditions de travail du personnel enseignant à Boudialedaga.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : DCRP/MENAPLN