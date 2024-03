Relations sino-africaines :faire rayonner l’amitié traditionnelle

En marge de la 2e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) chinoise, le ministre chinois des Affaires étrangères, Yi Wang, a animé une conférence de presse, jeudi 7 mars 2024 à Beijinp (Pékin), sur les relations sino-africaines et le rôle de paix et de stabilité que joue son pays à l’international.

Face aux hommes et femmes de médias nationaux et internationaux, le ministre chinois des Affaires étrangères Yi Wang s’est exprimé sur plusieurs sujets, le 7 mars 2024 à Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. Le patron de la diplomatie chinoise a d’emblée souligné que l’échiquier international connaît des transformations profondes et la société humaine est confrontée à de multiples défis.

Dans un environnement international volatil et changeant, a-t-il ajouté, la Chine est déterminée à être une force pour la paix, la stabilité et le progrès. C’est pourquoi, il a estimé que l’année 2023 a été pour la diplomatie chinoise, une année d’actions sous la ferme direction du comité central du Parti communiste chinois (PCC), rassemblé autour du président Xi Jinping.

« Nous avons appliqué à la lettre l’esprit du 20e congrès national du parti, travaillé à promouvoir la solidarité et la coopération internationales, proposé des solutions aux crises et défis de toutes sortes et contribué à la paix et au développement dans le monde, ouvrant de nouveaux horizons à la théorie et à la pratique de la diplomatie chinoise », a insisté le chef de la diplomatie chinoise.

A propos des relations sino-africaines, Yi Wang a rappelé que le ministre chinois des Affaires étrangères consacre à l’Afrique chaque année son premier déplacement à l’étranger. Cette tradition, à l’entendre, dure depuis 34 ans et est unique dans l’histoire des échanges internationaux. « Cela s’explique par le fait que la Chine et l’Afrique, frères pour le meilleur et le pire, ont combattu côte à côte dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, font preuve de solidarité sur la voie du développement et du redressement et défendre résolument la justice face aux aléas internationaux », a soutenu le diplomate.

« Bientôt », le Forum sino-africain

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, depuis le début de la nouvelle ère, le président Xi Jinping a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi pour les relations sino-africaines. Et d’ajouter que Xi Jinping vise la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés, guidant la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans une voie rapide.

Selon Yi Wang, depuis 15 ans consécutifs, la Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique, d’où sa satisfaction en ces termes « le gâteau de la coopération sino-africaine ne cesse de s’agrandir ». Il a, en outre, signifié que les Chinois et les Africains se rapprochent de plus en plus dans la mesure où le Sud global, qui comprend la Chine et l’Afrique, est en plein essor et marque profondément le cours du monde.

Toute chose qui fait dire au diplomate chinois que les pays africains connaissent un nouvel éveil. « Les modèles qui leur ont été imposés de l’extérieur n’ont apporté ni stabilité ni prospérité. Ils ont besoin d’explorer une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales et de prendre fermement en main leur avenir et destin », a avancé Yi Wang.

Dans ce nouveau processus historique, a confié Yi Wang, la Chine continuera de se tenir fermement aux côtés de ses frères africains, de soutenir l’Afrique pour qu’elle accède à une véritable indépendance d’esprit et de pensée, de l’accompagner dans le renforcement de sa capacité de développement autonome et d’appuyer l’accélération de la modernisation du continent. A l’en croire, la Chine a toujours estimé que l’Afrique ne doit pas être marginalisée.

« Avec le développement vigoureux de la coopération sino-africaine, les autres grands pays ont à nouveau tourné leur regard vers l’Afrique. Nous nous en félicitons et espérons qu’ils pourront, comme ce que fait la Chine, apporter une plus grande attention à l’Afrique, s’y engager davantage et soutenir son développement. Nous sommes prêts à mener, dans le respect de la volonté de la partie africaine, plus de coopérations tripartites et multipartites », a-t-il justifié.

C’est dans en ce sens qu’il a annoncé la prochaine conférence du forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra cet automne en Chine. Six ans après, a espéré le diplomate, les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing pour envisager ensemble le développement et la coopération dans l’avenir et échanger sur les expériences de gouvernance.

« Je suis convaincu que par ce sommet, la Chine et l’Afrique feront rayonner l’amitié traditionnelle, approfondiront la solidarité et la coopération, ouvriront de nouveaux horizons à l’accélération du développement partagé et écriront une nouvelle page de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique », a conclu le ministre des Affaires étrangères chinois.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

snombre29@yahoo.fr