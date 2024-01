Retrait de la CEDEAO : le Burkina Faso envoie une « notification formelle »

Le Burkina Faso a envoyé, ce lundi, une notification officielle à la CEDEAO, confirmant sa décision commune, prise hier avec le Mali et le Niger, de quitter l’institution sous régionale, sans délai.

Le 28 janvier 2024, le Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé en milieu de journée sur leurs télévisions publiques, leur retrait sans délai de la CEDEAO, dénonçant notamment, son éloignement des idéaux de départ, ses sanctions injustes contre leurs peuples et son assujettissement à des puissances étrangères. Quelques heures plus tard, la CEDEAO a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de notifications formelles et s’est dit « déterminée à trouver une solution négociée à l’impasse politique » qui traverse ces pays dirigés par des militaires. Ce lundi, l’AIB a appris de sources sûres que le Burkina Faso a envoyé une notification officielle à la CEDEAO pour confirmer son retrait. En rappel, le Burkina, le Mali et le Niger ont créé en septembre 2023, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour défendre en commun leurs intérêts stratégiques, au moment où la CEDEAO voulait attaquer le Niger pour réinstaller le président Mohamed Bazoum qui venait d’être renversé par le général Abdourahamane Tiani.

Agence d’information du Burkina