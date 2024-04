Séjour du chef de l’Etat à Pô: une foule en liesse manifeste son soutien au capitaine Ibrahim Traoré

Des citoyens ont exprimé, le samedi 20 avril 2024 à Pô, leur soutien au Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré en partance pour l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN),où il a présidé la cérémonie de fin de formation de la 23e promotion des élèves-officiers d’active.

Convaincue de la justesse du combat contre l’hydre terroriste et des efforts consentis pour la reconquête de l’intégrité du territoire, la population est sortie encourager le chef de l’Etat, et à travers lui, les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie.

Direction de la communication de la Présidence du Faso