SIAO 2024 : des lauréats présentent leurs trophées au président de l’ALT

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu le 6 novembre 2024, à Ouagadougou, en audience, les lauréats du prix du meilleur stand région et celui du prix « Thomas Sankara » de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Les lauréats du prix du meilleur stand région et le lauréat du prix « Thomas Sankara » sont venus présenter leurs trophées au président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma. C’était dans l’après-midi du mercredi 6 novembre 2024, à Ouagadougou.

Il s’agit de la région des Hauts-Bassins, le premier prix, la région des Cascades, le 2e prix et la région du Nord, le 3e prix. Ces prix spéciaux ont été décernés par M. Bougouma. C’est la raison pour laquelle, les lauréats sont reconnaissants envers leur parrain.

Selon le 2e secrétaire de la commission du dévelop-pement durable, le député Diédon Alain Hien, les députés représentent les populations, donc, ils doivent être très proches des artisans. C’est pourquoi, le président a reconduit cette année les trois prix spéciaux. Mieux, a-t-dit, un nouveau prix qu’est le prix spécial « Thomas Sankara » de la créativité.

C’est la création de Adama Sylla qui a retenu l’attention du jury. Il s’est agi d’un fusil de chasse, de calibre 12.

« C’est pour promouvoir l’autonomie militaire et sécuritaire à travers des initiatives endogènes que je l’ai fabriqué, testé et il est opérationnel », a laissé entendre le lauréat.

Pour le député Hien, à travers ces prix, c’est une manière pour l’Assemblée de créer de l’émulation entre les artisans afin qu’ils créent de la valeur qui répond aux attentes des populations. Le lauréat du prix « Thomas Sankara » compte faire mieux à la prochaine édition du SIAO et espérer être encore le lauréat. A écouter, le président régional de la chambre des métiers des Hauts-Bassins, Raymond Sanou (1er prix), c’est une joie immense qui leur anime. C’est pourquoi, ils sont venus remercier l’initiateur des prix qui leur a félicité pour leurs talents d’artisan. « Cela sonne comme un appel pour l’ensemble des artisans des différentes régions, surtout pour nous les lauréats à redoubler encore d’efforts pour toujours mériter ces prix », a-t-il fait comprendre.

Fleur BIRBA