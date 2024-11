Les membres de la veille citoyenne du Centre-Est, communément appelés « Wayiyan », ont remis, ce mercredi 27 novembre 2024, à Tenkodogo, un nouveau drone de surveillance au gouverneur de la région, Aboudou Karim Lamizana, destiné aux forces armées. Celui-ci a, à son tour, remis l’appareil aux représentants du 61e RIC.

Selon le chargé de mission du président du Faso pour le Centre-Est, Adaman Kamboné, ce drone est une initiative des wayiyan des 30 communes du Centre-Est qui s’étaient engagés à doter les forces de défense et de la sécurité de la région de 15 drones. Aujourd’hui, il s’est réjoui de pourvoir remettre le 11e appareil aux forces de défense et de sécurité. «C’est un drone de surveillance permettant de prendre la position de l’ennemi », a précisé M. Kamboné. Son coût, a-t-il informé, est estimé entre 6 et 7 millions de francs CFA.

Il a remercié les fils et filles de la région pour leur mobilisation en faveur des forces de défense et de sécurité. Le chargé de mission du président du Faso a promis d’autres initiatives dans ce sens dans les prochaines semaines, toujours en faveur de la lutte contre le terrorisme dans la région.

La semaine écoulée, des citoyens de la région du Centre-Est avaient remis des blousons et des vivres destinés aux volontaires pour la défense de la patrie et aux forces de défense et de sécurité, engagés dans la lutte le terrorisme.

K.A.K.