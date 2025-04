Tirage au sort des parcelles de la cité-relais de Komsilga : les gagnants sont connus

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, avec le soutien de la LONAB, a procédé au tirage au sort des postulants à la cité-relais de Komsilga, samedi 26 avril 2025, à Ouagadougou.

Le palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané a servi de cadre à la cérémonie officielle de tirage au sort relatif aux parcelles de la cité-relais de Komsilga, dans la région du Centre. Organisée samedi 26 avril 2025 à Ouagadougou par le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, avec l’appui de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), l’opération s’inscrit dans une dynamique de promotion d’un accès équitable au logement social, selon ses organisateurs. Le directeur général de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, Souleymane Ahmed Ouattara, a salué le déroulement de l’initiative. « Nous pouvons retenir que l’opération a été une réussite, compte tenu de la fermeture anticipée de la souscription et de l’écoulement des inscriptions en seulement trois jours après le lancement », a-t-il déclaré. En effet, selon lui, la forte adhésion des souscripteurs a nécessité une clôture rapide de l’opération, signe d’un engouement massif des populations. M. Ouattara a précisé que l’administration procèdera, avec l’appui du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, à la vérification du respect du règlement de souscription par les lauréats. La liste provisoire sera publiée le 28 avril 2025. Il a souligné qu’une fois cette étape achevée, la liste définitive sera affichée le 5 mai 2025.

Des frais de viabilisation payables en quatre tranches

M. Ouattara a indiqué que dès le 7 mai prochain, les heureux bénéficiaires seront invités à s’acquitter des frais de viabilisation, payables en quatre tranches jusqu’au 7 mars 2026.

« Ceux qui n’auront pas respecté les règles de souscription seront éliminés au profit de la liste d’attente. Et ceux qui n’auront rien versé à part leur caution, verront leur caution retenue comme pénalité », a-t-il affirmé. Ces frais permettront de financer les travaux d’aménagement de la cité dont la construction des voies, la réalisation des caniveaux, l’éclairage public, l’adduction d’eau, entre autres. « Il est important que tous les gagnants viennent s’acquitter de leurs frais de viabilisation dans les délais impartis, faute de quoi leurs parcelles seront réattribuées aux candidats de la liste d’attente », a averti Souleymane Ahmed Ouattara. Il a rappelé que 10 % des 3 000 parcelles ont été réservés spécifiquement pour cette liste de remplacement. Par ailleurs, un chèque de 110 millions F CFA a été remis au Président de la délégation spéciale (PDS) de Komsilga, Antarest Batiana, par le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, Delwendé Maxime Tiendrébeogo.

Ce montant représente les frais des timbres communaux demandés aux souscripteurs. Selon la représentante de la LONAB, chargée de la supervision et de la certification du tirage, Aguiratou Zoungrana, l’institution reste engagée aux côtés du gouvernement pour appuyer les projets structurants visant à améliorer les conditions de vie des populations. « La LONAB est fière de contribuer à la concrétisation de l’espoir d’un logement pour tous », a-t-elle confié. Quant aux bénéficiaires, ils ont exprimé leur satisfaction. « Je suis venu tenter ma chance et par la grâce de Dieu, j’ai été retenu. C’est une opportunité exceptionnelle pour moi d’accéder à un logement. J’adresse mes remerciements aux autorités et à la LONAB », a témoigné le bénéficiaire Pascal Guigma. Il a salué l’initiative du gouvernement et souhaité que ce genre d’opportunités puisse se multiplier afin que tout le monde en bénéficie. Des propos soutenus par la bénéficiaire Anne Marie Yaméogo qui a loué la transparence du tirage au sort. Le PDS de la commune de Komsilga :

« nous sommes heureux d’accueillir ce projet qui va encore donner un nouveau visage urbain à la commune rurale de Komsilga ». Il a été reconnaissant au département en charge de l’urbanisme pour avoir choisi Komsilga.

La cité-relais de Komsilga illustre la volonté des autorités d’offrir aux citoyens des logements décents et accessibles, dans une dynamique de transparence et d’équité.

Boukary BONKOUNGOU

Samira KIENORE (Stagiaire)