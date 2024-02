Transport aérien: Air Cote d’Ivoire dresse un bilan et affiche ses ambitions

Les responsables de la compagnie Air Côte d’Ivoire ont organisé le 25 Janvier dernier à Abidjan, une conférence de presse pour faire le bilan de 10 ans d’activités et exposer les grandes ambitions pour son développement. Le Général Abdoulaye Coulibaly, Président du Conseil d’administration et Laurent Loukou, Directeur Général étaient les principaux orateurs accompagnés de leurs collaborateurs au cours de cette rencontre avec les médias nationaux et internationaux.

La présentation faite par le Directeur Général, Laurent Loukou autour du thème : « La compagnie aérienne nationale ivoirienne aujourd’hui et demain », a permis de comprendre le processus dans lequel fonctionne aujourd’hui Air Côte d’Ivoire après la difficile période de Covid qui a ralenti les activités de la compagnie. Partant de l’actuelle satisfaction de cette présentation, le directeur Général a parlé du partenariat avec la Confédération Africaine de Football pour le compte de la Coupe d’Afrique des Nations. Air Côte d’ivoire est devenu le transporteur officiel de cette compétition. Dans ce rôle, Air Cote d’Ivoire devient la compagnie de l’amitié et de la fraternité africaine dans la mesure où elle s’est entièrement mise à la disposition de tous les participants. Aujourd’hui leader dans la sous-région ouest africaine, Air Côte d’ivoire présente un bilan très satisfaisant ce qui augure d’un avenir très radieux. C’est justement cette satisfaction qui se dégage de toute l’administration de la compagnie qui a pris une part active à cette rencontre avec la presse. En termes de bilan à mi-parcours des activités de la compagnie pour le compte de la Can, le Directeur général a fait savoir, qu’au titre des vols navettes, sur 38 vols prévus, 18 sont déjà réalisés avec 100% des vols exécutés. En ce qui concerne les vols préparatoires de la Can, Laurent Loukou a expliqué que les 21 vols affrétés sont entièrement réalisés. Pour les vols de la phase de groupes, les 19 vols affrétés sont entièrement réalisés. Les vols sont ponctuels à 98% avec des liaisons entre les villes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro.

Les ambitions de la compagnie

Une compagnie aérienne qui dégage un bilan satisfaisant ne peut que se permettre d’avoir des grandes ambitions et Air Côte d’Ivoire ne s’en passera pas. A cette rencontre avec les médias le Directeur Général Laurent Loukou s’est réjouit des ambitions qu’affiche la compagnie. Il s’agira d’ouvrir de nouvelles destinations en Afrique notamment au Maroc et en dehors du continent avec les lignes Paris, Beyrouth et plus tard New York. Ce rêve sera une réalité avec les nouveaux avions également commandés et une équipe déterminée à mener à bon port toutes les activités à tous les niveaux. En remerciant les autorités ivoiriennes notamment le Président Alassane Ouattara qui a permis de transformer le rêve en réalité pour le bonheur de la Côte d’Ivoire mais aussi de toute l’Afrique.

Boukary OUEDRAOGO