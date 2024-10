Tunisie : Kaïs Saïed remporte le premier tour de la présidentielle

D’après des sondages réalisés par l’institut Sigma et diffusés sur la télévision publique, Kaïs Saïed a remporté une écrasante victoire au premier tour des élections, recueillant 89,2 % des voix. Il devance largement ses principaux concurrents, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui, et ses partisans n’ont pas tardé à célébrer cette victoire, klaxonnant dans les rues de la capitale.

Le premier mandat de Kaïs Saïed a été tumultueux, marqué par une crise économique profonde, la suspension du parlement et une révision constitutionnelle qui a renforcé ses pouvoirs. Malgré cela, ses partisans demeurent convaincus de sa capacité à réaliser son projet ambitieux de bâtir une « nouvelle Tunisie ».

