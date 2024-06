Un terroriste reconverti, appelle ses ex-compagnons à déposer les armes

Un ancien terroriste, Kadourou Boly dit Abdoul-Kalki (16ans) appelle ses ex-compagnons à déposer les armes afin que le Burkina Faso retrouve la paix.

«Je m’adresse aux terroristes, déposez les armes. Ne détruisons pas notre pays. Je vous en supplie, déposez les armes pour qu’en ensemble nous cultivons la paix », a lancé, le jeune Kadourou Boly dit Abdoul-Kalki. M. Boly un terroriste repenti, s’adressait à ses anciens camarades dans le journal télévisé de 13 heures de ce jeudi sur la Radio télédiffusion du Burkina (RTB).

Agé de 16 ans, l’ancien informateur et combattants du Groupe dit de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), Kadourou Boly, a indiqué que l’avenir ne se trouve pas dans le terrorisme. Pour cela, il a invité ceux qui sont toujours dans les rangs de ce groupe et bien d’autres à y renoncer.

Car, a-t-il soutenu, le terrorisme constitue l’enfer pour ceux qui s’y aventure, en dépit de votre argent ou de vos armes. Le reconverti a interpellé les terroristes à prendre conscience de la manipulation dont ils sont victimes.

Pour lui, ceux qui leur donnent des ordres sont à l’abri et les poussent à aller mourir pour des causes inavouées.

« Ceux qui vous envoie ne mourons pas à votre place, votre sort c’est l’enfer. Donc, il faut cesser la barbarie et construisons ensemble notre pays »,

a-t-il laissé entendre. Kadourou Boly dit Abdoul-Kalki a été capturé par les forces combattantes depuis le 1er mai dernier dans la région du Centre-est dans le cadre de la lutte antiterroriste.

L’interpellation de ce natif de la Kompienga a fait suite à des échanges de tir dans la même journée avec des FDS et VDP de Dialgaye dans le Kourittenga.

Agence d’information du Burkina