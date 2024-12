Usurpation de titre, d’identité, escroquerie et blanchiment de capitaux: un faux douanier aux arrêts

Usurpation de titre, d’identité, escroquerie et blanchiment de capitaux, c’est principalement à ces faits que s’adonnait le nommé I.S, un prétendu démarcheur en transit âgé de 45 ans, résidant à Ouagadougou.

En effet, I.S sillonnait les localités environnantes de Ouagadougou à la recherche de ses victimes auprès desquelles il se présentait comme un douanier. Une fois en contact avec ces dernières, il montrait des photos de matériels soi-disant saisis par la douane, puis les invitait de participer à une vente aux enchères organisée par la direction générale des douanes. Cette vente fictive concernait des tricycles, des motocyclettes des mini moulins ou divers produits de consommation.

Pour convaincre ses victimes, I.S exigeait des documents, notamment leur Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) ainsi que le paiement dans un premier temps d’une caution variant entre 100 000 et 500 000 F CFA, puis de la solde du prix d’achat convenue en fonction de la valeur du matériel prétendument mis en vente. Les paiements étaient effectués soit en espèces ou via Mobile money. Une fois les sommes perçues, il coupait tout contact avec ses victimes. De plus, il utilisait les CNIB collectées auprès de ses victimes pour se procurer des cartes SIM qu’il utilisait ensuite pour escroquer d’autres personnes. Interpellé puis auditionné par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), I.S a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Il a été déféré devant monsieur le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga I où il devra répondre de ses actes. Le préjudice global engendré par ses activités frauduleuses est estimé à plus de 10 millions F CFA. La BCLCC salue la collaboration du Service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins qui a permis d’atteindre ces résultats. Par ailleurs, elle exhorte la population à faire preuve de la plus grande vigilance, particulièrement en cette période de fin d’année où les cybercriminels intensifient leurs actions.

Direction de la communication de la BCLCC