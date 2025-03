Vivre l’Islam des finalités : S’humilier devant Sa grandeur

Au nom d’Allah, Clément

et Miséricordieux.

Louange à Allah, Qui nous a honorés par l’Islam et nous donne le privilège de la rencontre obligatoires des prières quotidiennes. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

La prière est une grâce divine offerte au croyant. Elle est cette école par laquelle, le croyant apprend, réapprend et renforce son statut vis-à-vis de son Seigneur. Par elle, le croyant fait preuve de la plus grande humilité. En effet, le croyant, quels que soient son rang social sur cette terre, son pouvoir, sa richesse, sa force, son intelligence, dans sa prière, s’humilie devant la grandeur d’Allah en se prosternant. Tout accroupi au sol, après s’être purifié, le musulman marque sa soumission totale à son Créateur et Détenteur de tout pouvoir sur lui. C’est d’ailleurs la posture la plus aimée que le serviteur puisse adopter. C’est pourquoi le Prophète a dit : « Jamais le serviteur n’est plus proche de son Seigneur que lorsqu’il est prosterné. » Prosterné, le serviteur magnifie et met en exergue la grandeur d’Allah, Sa souveraineté sur toute chose même sur sa propre vie. Il se rappelle, ainsi, que seul Allah est le véritable Maître de toute chose et sur toute chose et nous ne sommes que Ses serviteurs, Ses esclaves. C’est aussi pour cela que le Prophète conseille aux musulmans en prosternant en leur disant : « Multipliez donc vos invocations dans cette position. » Le Prophète ajouta clairement dans une autre version que : « Lors de la prosternation, invoquez beaucoup Allah, car c’est un moment où les invocations sont exaucées. »

Parce que la prière est une occasion propice de l’expression de l’autorité, de la hauteur, de l’orgueil, de la suffisance, de la supériorité du Seigneur Allah, le serviteur se remémore son statut du pauvre, de misérable, de besogneux face à Lui. La prière devient la manifestation véritable de la base de l’Islam à savoir que : « il n’y a de divinité digne d’adoration que Allah. » C’est aussi pour cela, que la prière doit toujours être observée par le musulman quand on sait surtout que le Prophète, la concernant, a dit : « Entre nous et eux, il y a le délaissement de la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. » Ce sentiment de n’être rien si ce n’est un de Ses serviteurs va augmenter la foi de celui qui prie de manière convenable. En effet, chaque prière sera baignée d’une crainte mêlée d’amour pour votre Créateur. Et, vous voudrez la faire au mieux.

Par ailleurs, la prière est une rencontre solennelle entre le Seigneur et le serviteur au cours de laquelle ce dernier pose ses doléances. La Prière est, effectivement, un lien entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète nous a dit à ce propos que :

« Quand l’un d’entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur. » Et le Prophète précise que Allah a dit dans une parole que : « J’ai partagé la prière en deux parts, l’une pour Moi, l’autre pour Mon Serviteur, et à Mon Serviteur ce qu’il demande. Si Mon Serviteur dit : « Louanges à Dieu, Seigneur des Mondes. », Je dis : Mon Serviteur M’a loué. S’il dit : « Le Clément, le Miséricordieux. », Je dis : Mon Serviteur M’a rendu les hommages. S’il dit : « Le Maître du Jour de la Rétribution. » Je dis : Mon Serviteur M’a glorifié. S’il dit : « C’est Toi que nous adorons et c’est Toi que nous implorons. » Je dis : Cela Nous concerne Moi et Mon Serviteur, et à Mon Serviteur ce qu’il demande. S’il dit : « Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux que Tu as comblés par Tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru Ta colère ni de ceux qui se sont égarés. » Je dis : Cela est pour Mon Serviteur, et à Mon Serviteur ce qu’il demande. »

En tout état de cause, il importe de savoir que la prière n’est pas un simple enchainement d’actes ni de la gymnastique ou autre sport que le musulman effectue. C’est la première manifestation de l’adoration en Islam. Nul ne doit se laisser leurrer par Satan de sorte à l’abandonner. Abandonner la prière, c’est abandonner ce qu’il y a de plus grand. Abandonner la prière, c’est s’oublier soi-même. Abandonner la prière, c’est faire preuve d’une suffisance et la suffisance ne sied pas au serviteur mais au Seigneur.

Quelle que soit, alors, ta situation, il faut prier. Elle te sortira progressivement des ténèbres des péchés, de l’ignorance, de l’orgueil vers la lumière des bonnes actions, de la connaissance, de l’humilité et de la modestie.

Ô Seigneur ! C’est devant Toi que je me prosterne, c’est en Toi que j’ai cru et à Toi que je me suis entièrement soumis. Mon visage s’est prosterné devant Celui qui l’a créé, lui a donné sa forme, son ouïe et sa vue. Béni soit Allah, le Meilleur des créateurs.

Seigneur Allah, aide-nous à nous souvenir convenablement de Toi, à Te remercier et à T’adorer comme il se doit.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI