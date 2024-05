Voiries de Nagrin,Rimkiéta, Banssinko et Yagma : Les entreprises s’engagent à finir les Travaux d’assainissement à la fin du mois de juin

Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc SORGHO a échangé ce matin avec les entreprises et les missions de contrôle en charge du bitumage des voiries urbaines de la ville de Ouagadougou.

« On vous a convoqués ce matin pour que chaque entreprise avec l’appui des missions de contrôle prenne des engagements fermes pour régler le problème d’assainissement avant l’installation de la saison pluvieuse » , a expliqué Adama Luc SORGHO dès sa prise de parole.

Pour le ministre des Infrastructures, les populations de ces quartiers doivent pouvoir circuler en toute quiétude et surtout avoir accès à leur domicile sans difficultés. Après avoir égrené quelques problèmes liés au déplacement des réseaux notamment ONEA, SONABEL et des Télécommunications, les entreprises et les missions de contrôle se sont engagées à trouver des solutions dans les plus brefs délais.

Avec un taux d’assainissement de 88%, l’entreprise en charge du Lot 1 Rimkièta a pris l’engagement de finir les travaux d’assainissement au plus tard le 17 mai 2024. Quant au Lot 2 (Nagrin), l’entreprise avec un taux d’assainissement de 40% promet de finir le 23 Mai prochain. À Bassinko c’est-à-dire le lot 3, l’entreprise et la mission de contrôle ont pris un engagement de finir les travaux d’ici la fin de ce mois. Au dernier lot 4( Yagma), avec un taux d’exécution d’assainissement de 20%, l’entreprise a donné jusqu’au 15 juin 2024 pour la fin de ses travaux d’assainissement.

Avant de lever la séance, Adama Luc SORGHO a invité les entreprises à renforcer la signalisation quasiment absente sur les chantiers. Il a aussi invité chaque entreprise et mission de contrôle a signé le procès-verbal matérialisant ainsi leur volonté à mettre en œuvre les engagements pris au cours de la rencontre.

