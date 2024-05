Yatenga : des terroristes se mêlent à des animaux pour échapper à des frappes

L’armée burkinabè a mené hier, lundi 6 mai 2024, des frappes contre des terroristes venus voler du bétail à Barga, dans le Yatenga. D’autres cibles ont également été touchées dans la Tapoa, selon des sources sécuritaires contactées mardi par l’AIB.

Hier, lundi 6 mai 2024, des terroristes sont venus voler du bétail à Barga (zone de Ouahigouya, Yatenga) avant de prendre la fuite vers le Nord. Cependant, la vigilance des opérateurs aériens a permis de les retrouver un peu plus loin, installés sous des arbres et par groupes. Une frappe précise de drone a permis de toucher en plein cœur le groupe le plus important. Pris de panique, les rescapés des autres groupes se sont rapidement mêlés aux animaux volés pour tenter de s’échapper… sauf que les opérations se poursuivent. Le même jour, vers 18 heures, les vecteurs aériens ont été alertés de deux attaques simultanées à Dio, près de Ouahigouya et à Tapoa barrage, dans la Tapoa. A Dio, la colonne de criminels en fuite, après avoir incendié des maisons, a été rapidement repérée. Les opérateurs aériens ont lancé un premier missile au milieu de la colonne, entraînant un sauve-qui-peut. Un deuxième missile a visé la tête du convoi pour stopper leur progression. Puis, plusieurs frappes se sont enchaînées jusqu’à l’anéantissement de la colonne. A Tapoa barrage, de violents combats ont opposé les forces combattantes aux assassins. Face à la détermination des forces armées, les criminels ont pris la fuite vers Tounga, à une dizaine de kilomètres au nord de Diapaga. A Tounga, les terroristes pensaient être à l’abri sous un grand arbre, jusqu’à ce qu’ils soient efficacement frappés par un missile.

Agence d’information du Burkina