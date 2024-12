11-Décembre 2024 : « le Burkina Faso n’abdiquera jamais », le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso

A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s’est adressé à la Nation, le mardi 10 décembre 2024.

Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l’indé-pendance réelle, c’est un immense plaisir aujourd’hui de prendre la parole à l’orée du 11 décembre, date qui consacre la fête de l’indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d’être aujourd’hui les artisans de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé.

Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au prix du sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu’il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille.

Camarades, les épreuves définissent les peuples.

Aujourd’hui, l’épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour qualifier notre peuple.

Parce que ce que nous vivons est un moment unique. A travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l’effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien.

Merci au peuple qui a compris le sens de notre combat et qui permet aujourd’hui aux forces combattantes d’être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l’armée, construire une armée forte et pouvoir équiper cette armée comme il le faut. Il n’y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte.

Voilà pourquoi nous devons rendre hom

mage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd’hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à mailler notre territoire, de sorte que la consolidation de tous les acquis dans le combat soit une réalité.

Camarades, il arrive des moments dans l’histoire d’un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l’ennemi.

Les combattants aujourd’hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l’intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L’armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c’est de ça qu’il s’agit. Nous sommes victimes de nos richesses.

Ces richesses que les impérialistes veulent coûte que coûte reprendre et nous maintenir dans l’esclavage. Nous allons les sécuriser. Dès à présent, tous les groupements sont instruits à reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis

de la nation jusqu’à leur

dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d’ores et déjà commencé et vont s’intensifier.

Nous allons les poursuivre jusqu’à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu’au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu’ils puissent survivre, c’est qu’ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leurs logistiques. Le cas échéant, combattez-les jusqu’au dernier.

Parce que le Burkina Faso n’abandonnera jamais. Le Burkina Faso n’abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre.

Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l’esclavage, doivent comprendre qu’ils ont échoué.

Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu’à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun.

Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur qui continuez de contribuer à l’effort de guerre, je vous invite à poursuivre vos démarches, pour que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous !

Je souhaite que cette fête d’indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l’indépendance réelle et puisse apporter ce qu’il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure.

Vive le Burkina Faso !

Vive nos vaillantes forces combattantes !

Que Dieu les protège, que Dieu veille sur elles, dans toutes leurs missions, sur toute l’étendue du territoire !

Que Dieu fasse en sorte que l’année 2025 soit l’année de notre victoire finale sur l’ennemi !

Merci à tous !

La Patrie ou la mort,

nous vaincrons.