Explosion à Pô : le ministre Zerbo promet des sanctions

Deux véhicules ont littéralement explosé, mardi 10 décembre 2024, vers 20h, au poste de contrôle de Tambolo, sur l’axe Pô-Dakola, a appris l’AIB sur place.

Les passagers des deux véhicules ainsi que des personnes à proximité au moment de l’explosion ont perdu la vie. Un correspondant de l’AIB a dénombré sur place au moins cinq corps calcinés. D’importants dégâts matériels ont également été enregistrés dans les environs. La chaussée s’est considérablement dégradée et la circulation est interrompue. Pour l’instant, on ignore les causes. Toutefois, il est à noter que le même village a connu une explosion similaire il y a quelques années. Une voiture transportant des dynamites utilisées sur les sites d’orpaillage avait été soufflée par une forte explosion, emportant ses occupants. Deux ministres sont arrivés très tôt ce mercredi 11 décembre dans la ville de Pô, à la suite de l’explosion de deux véhicules mardi soir, vers 20 heures, au poste de contrôle douanier du village de Tambolo, sur l’axe Pô-Dakola, à quelques encablures de la ville de Pô.La mission, conduite par le ministre d’Etat Emile Zerbo, accompagné du ministre de l’Economie et des Finances, Boubacar Nakanabo et du directeur général des Douanes, est venue présenter ses condoléances aux familles des victimes, constater les dégâts et encourager le personnel de la douane de Dakola face à ce choc. Après une visite au chef de Tambolo, la délégation s’est rendue sur le site du drame où une équipe de la police scientifique et technique est à pied d’œuvre pour établir les faits. Le drame a causé cinq décès, deux blessés graves évacués à Ouagadougou et d’importants dégâts matériels au niveau du poste de contrôle et de ses environs. Ce bilan ne prend pas en compte les occupants des deux véhicules dont on ignore pour l’instant le nombre. La chaussée a également été considérablement dégradée, interrompant la circulation dans les deux sens et créant ainsi des embouteillages sur la nationale 5.

Mais il est établi que des véhicules chargés d’explosifs pour les sites d’orpaillage, traversent souvent l’axe Pô-Dakola. Le ministre d’Etat en charge de l’administration territoriale et de la mobilité urbaine, Emile Zerbo, a promis mercredi des sanctions contre les personnes qui seraient impliquées dans l’explosion survenue à Pô, ayant coûté la vie à plusieurs personnes. «L’enquête va établir les faits réels et le gouvernement déterminera les responsabilités pour sanctionner tous ceux qui, par leurs actes ou comportements, causent la mort et des dégâts matériels à autrui dans l’exercice de leurs fonctions», a déclaré mercredi le ministre Emile Zerbo. M. Zerbo, accompagné de son collègue de l’Economie, Aboubakar Nakanabo, s’est rendu à Pô pour soutenir les populations, durement éprouvées par l’explosion de deux voitures survenue la veille, ayant coûté la vie à au moins cinq personnes. Parmi les victimes, figurent trois douaniers et deux civils. Emile Zerbo a également appelé l’ensemble du personnel des douanes à faire preuve de solidarité envers les familles des victimes de Tambolo. Alors que l’enquête n’a pas encore livré ses conclusions, certaines sources évoquent la piste d’explosifs utilisés dans l’orpaillage artisanal.

Agence d’information du Burkina (AIB)