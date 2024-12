11-Décembre 2024 : 82 filles et fils de la nation récompensés dans les Cascades

Sur le thème «Souveraineté nationale du Burkina Faso : quel changement de paradigme pour un développement inspiré de nos valeurs sociales et culturelles ? », une prise d’armes et une remise de médailles à 82 récipiendaires, ont été les temps forts de la commémoration régionale du 64e anniversaire de l’indépendance dans les Cascades. Une délégation malienne venue de Sikasso, a été témoin de l’événement.

Ils sont en tout 82 récipiendaires dans les Cascades, dans l’Ordre de l’Etalon, l’Ordre du Mérite burkinabé, les Ordres spécifiques et la médaille d’honneur des collectivités locales, à avoir été décorés à l’occasion du 11 décembre 2024 dans la région des Cascades. Pour les récipiendaires, c’est une fierté de recevoir ces distinctions honorifiques et une invite à plus d’abnégation au travail. Dans le discours du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été lu par Badabouè Florent Bazié, gouverneur de la région, le chef de l’Etat a rendu hommage à tous les combattants pour la liberté, la souveraineté et l’indépendance « réelle ». Il a également souhaité prompt rétablissement aux blessés de ce combat. Le président du Faso a témoigné sa reconnaissance au peuple burkinabé « qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l’effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien ». Pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie afin que l’on parle toujours du Burkina Faso, le capitaine Traoré a été on ne peut plus clair : « Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous les acquis dans le combat soit une réalité ».

Mamadou YERE