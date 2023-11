17e édition de la FILO : 7 prix spéciaux pour récompenser les meilleures œuvres

Grâce à plusieurs partenaires de la 17e édition de la FILO, des prix seront attribués aux acteurs du livre. Plusieurs prix rehausseront l’éclat de cette 17e FILO. Parmi les donateurs, citons le Goethe- Institut qui remet un prix spécial d’une valeur de 2 000 000 FCFA qui récompensera le lauréat national dans la catégorie meilleur roman d’expression française.

Le prix servira à prendre en charge (voyage et séjour) du lauréat en Allemagne à la plus grande foire du livre au monde à Frankfort. La Société des auteurs, des gens de l’écrit et des savoirs (SAGES) offre 500 000 FCFA à l’auteur burkinabè dont les œuvres littéraires en langue française (roman, nouvelle, poésie et le théâtre) ont été les plus exploitées pour les sujets d’examens scolaires des sessions de 2022 et de 2023 (CEP au BAC).

Le Conseil économique et social (CES) donne un prix spécial d’une valeur de 250 000 FCFA à une œuvre qui exprime la résilience des populations et la bravoure des forces combattantes dans la lutte pour la liberté et la souveraineté en Afrique. Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) attribue deux prix spéciaux d’une valeur de 1 000 000 FCA, un prix spécial dans le genre théâtre d’une valeur de 500 000 FCFA et un autre prix spécial dans le genre conte en langue nationale d’une valeur de 500 000 FCFA.

Ces prix visent à encourager les écrivains burkinabè et à promouvoir les œuvres dans le domaine des arts de la scène et les œuvres en langues nationales. Le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) pour sa part, offre un prix spécial d’une valeur de 1 000 000 F CFA et un trophée d’une valeur de 300 000 F CFA à l’œuvre « à travers les contes en langues nationales et à contribuer à l’éclosion des valeurs liées au patriotisme, au vivre ensemble et à l’émergence d’une citoyenneté active ».

La commune de Ouagadougou, ville hôte de la FILO, octroie un prix spécial dénommé le « Prix littéraire de la Commune de Ouagadougou » d’une valeur de 500 000 FCFA. Ce prix vise, à « créer un cadre de concertation entre les acteurs du livre ; offrir une tribune à la promotion du livre ; intégrer le livre aux efforts d’alphabétisation des communautés ; favoriser l’émergence de supports de vulgarisation du livre ; positionner le livre comme un adjuvant des actions d’émancipation et de développement local ». La société DIACFA décerne un prix d’une valeur de 300 000 FCFA pour la promotion des œuvres qui traitent des sujets liés à la jeunesse.

Alassane KERE

Sidwaya.info