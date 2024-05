18e Salon international de l’automobile de Pékin : la mobilité intelligente pour booster le secteur

Les participants à l’édition 2024 du programme d’échanges du Centre international chinois de la presse et de la communication ont assisté au lancement du 18e Salon international de l’automobile de Beijing (Pékin) en République populaire de Chine, le jeudi 25 avril dernier.

Une centaine de journalistes de l’édition 2024 du programme d’échanges du Centre international chinois de la presse et de la communication ont participé au lancement du 18e Salon international de l’automobile de Pékin en Chine, le jeudi 25 avril dernier. Appelé également « Auto China 2024 », la 18e édition du Salon se tiendra sur 10 jours, donc jusqu’au 4 mai prochain sur le thème : « Conduire vers une mobilité intelligente ».

C’est dans cette optique que l’édition 2024 du Salon présentera les dernières réalisations de l’industrie automobile mondiale en matière d’innovation technologique. Il incarne l’orientation du développement motivée par les progrès technologiques et les résultats de l’innovation indépendante au sein de l’industrie automobile chinoise. L’objectif du Salon est de contribuer à la croissance durable et de haute qualité de l’industrie automobile. En plus, il vise à mettre en avant des thèmes tels que la mobilité du futur, les véhicules autonomes et connectés ainsi que les véhicules à énergie nouvelle.

A cet effet, 1 500 exposants de différentes marques chinoises et internationales sont présents à Pékin. Depuis sa création en 1990, le Salon international de l’automobile de Pékin se tient tous les deux ans. Tout au long de son histoire, il a suscité une attention considérable et une participation active de la part des constructeurs automobiles et de pièces détachées nationaux et internationaux renommés, ainsi que de divers secteurs de la société. Il est très apprécié pour son professionnalisme et son autorité au sein de l’industrie.

Guidée par sa philosophie d’exposition fondamentale à savoir des marques complètes, expositions de haute qualité et internationalisation, Auto China a joué un rôle central dans le développement rapide de l’industrie automobile et de l’économie des expositions en Chine. En tant qu’événement biennal, Auto China constitue une plate-forme cruciale pour l’industrie automobile mondiale en Chine.

Non seulement, elle mène le développement de l’industrie, mais elle favorise également la consommation automobile. Au cours des trois dernières décennies, Auto China a toujours adhéré à sa philosophie fondamentale en matière d’exposition. Cet engagement a apporté une contribution substantielle à la croissance rapide de l’industrie automobile et de l’économie des expositions en Chine.

Elle reste l’une des expositions de marques les plus influentes du pays, avec un vaste impact international. L’industrie automobile joue un rôle central dans le maintien de la stabilité de l’économie nationale et dans le progrès des secteurs manufacturier et industriel. A l’heure actuelle, l’industrie automobile mondiale est confrontée à la nécessité de remodeler fondamentalement son cadre et son paysage industriels, dans le but de réaliser une transformation et un progrès complets.

Auto China 2024 est co-organisée par plusieurs organisations, dont la Fédération chinoise de l’industrie des machines, la Société nationale chinoise de l’industrie des machines, la Chambre chinoise du commerce international et l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

Snombre29@yahoo.fr