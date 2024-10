2ème Journées Nationales d’engagement Patriotiques et de promotion citoyenne dans CASCADES : Le top de départ régional a été donné à Banfora

A l’instar des autres régions du pays, la 2ème édition des « Journées Nationales d’engagement Patriotiques et de promotion citoyenne » a été officiellement lancée à l’échelle régionale ce 02 octobre 2024 par Badabouè Florent Bazié Gouverneur des Cascades. La montée des couleurs suivie de la lecture du message du Chef de l’Etat Capitaine Ibrahim Traoré, ont été les temps forts de cette cérémonie qui s’est déroulée à partir de 7 h 30 mn au gouvernorat de Banfora.

C’est une cérémonie solennelle qui a connu une forte mobilisation des acteurs des structures déconcentrées et privées ainsi que des acteurs des organisations de la société civile. Il faut également noter la forte participation des autorités coutumières et religieuse de la région. En effet, depuis 6 heures 30 minutes, les forces vives de la région ont commencé à répondre à l’appel. La cour du gouvernorat s’emplissait de monde au fur et à mesure que 7 heures 30 minutes s’annonçait. Montée des couleurs soutenue par le Dytanié chanté en cœur et à l’unisson, reprise du message du Chef de l’Etat à l’occasion de ces journées par le Gouverneur et présentation d’une action citoyenne et d’engagement patriotique, ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement. On retiendra que le gouvernement a organisé ces journées afin de consolider la nation burkinabé et conséquemment raffermir le tissu social et le vivre ensemble. Ces journées ont lieu chaque année en deux phases sur une période de quinze jours, dont la deuxième à compter du 02 octobre 2024. Il s’agira au cours de ces journées, de promouvoir notamment les valeurs de civisme, de tolérance, de patriotisme, de courage, de respect et de solidarité. Les présentes journées se tiennent sous le thème « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! ». a travers son message, le Chef de l’Etat a fait tour d’horizon de l’actualité nationale. Le Président Ibrahim TRAORE « rappelle mon engagement sans cesse renouvelé à refonder la Nation burkinabè, à raffermir la cohésion sociale et à raviver la flamme patriotique ». Il a aussi réaffirmé sa détermination, celle du Gouvernement, des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la Patrie, à libérer totalement le territoire du Burkina Faso du joug terroriste. Pour le chef de l’Etat, le choix de la date du 02 octobre n’est pas fortuit, elle fait référence à la vision du Père de la révolution burkinabé le Capitaine Thomas Isidore Noél SANKARA. Le Président a appelé les burkinabé à l’union sacré en ces termes « Ne soyez pas des traîtres ». En effet, il a invité « chaque burkinabé à être vigilant et s’engager à bannir la traîtrise dans ses actes quotidiens ». Il s’est voulu on ne peut plus clair clair « Pour notre Nation, désormais la trahison sera l’acte criminel le plus grave comme cela se passe dans notre Nation, désormais la trahison sera l’acte criminel le plus grave comme cela se passe dans les Etats qui veulent réellement assumer leur souveraineté. Pour sa part, le Gouverneur a estimé que les forces vives de la région ont « compris le message et sont engagées » au regard de la « forte mobilisation » dont elles ont fait montre. Florent Badabouè Bazié a invité les populations à poser des actes qui concourent à l’affirmation de notre souveraineté. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ces journées. Par ailleurs, durant les journées d’excellence organisées dans les formations sanitaires, la direction régionale de la santé a pu mobiliser Un million quatre vingt quatorze mille trois cent vingt cinq (1.094.325 ) FCFA comme contribution pour l’effort de paix. La quittance de versement « Trésor » a été présentée solennellement au Gouverneur de la région.