48h de l’Association voisins solidaires de Bassinko : Les organisateurs satisfaits des activités réalisées

L’Association voisins solidaires de Bassinko (AVSB) a clos ses 48h d’activités, le dimanche 1er décembre 2024, à Ouagadougou. Placé sur le thème : « Citoyenneté active et engagement civique pour un développement participatif de la cité de Bassinko », l’évènement s’est tenu ,du 30 novembre au 1er décembre 2024.

Depuis sa création en 2016, l’Association voisins solidaires de Bassinko (AVSB) s’est engagée à contribuer au bien-être des résidents de la cité de Bassinko. C’est à cet effet qu’elle a tenu ses 48h ,du 30 novembre au 1er décembre 2024. Le président de l’AVSB, Rasmané Sambaré, a indiqué que les 48h de l’AVSB est une initiative pour créer les meilleures conditions de vie à travers des actions de développement dans la cité de Bassinko. « Le but est de renforcer davantage les liens de solidarité et de contribuer à accompagner l’Etat dans les projets de développement », a-t-il expliqué.

A l’en croire, les objectifs de la IIe édition des 48h de l’AVSB ont été atteints, car toutes les activités qui étaient programmées ont été réalisées notamment une compétition de football entre les meilleures écoles et meilleurs clubs de la cité et une compétition de football féminin. M. Sambaré a souligné également que l’association a donné des kits scolaires composés, entre autres, des sacs scolaires, des cahiers, et des stylos pour cinquante élèves déplacés internes de la cité de Bassinko.

Par ailleurs, il a relevé que depuis sa création en 2016, l’AVSB a réalisé des actions de développement parmi lesquelles, il a cité, l’électrification de la cité, la construction de l’école primaire publique Wendpanga, l’amélioration de la voirie, la construction de collecteur d’eau. En outre, la marraine des 48h de l’AVSB, Estelle Yaméogo, a affirmé que la librairie HO-FIO LN SARL, où elle est d’ailleurs la directrice générale, œuvre dans le social.

Cela est donc un honneur pour elle d’appuyer l’association qui milite pour le bien-être social, a-t-elle relevé. « Il n’y a rien de tel que d’accompagner des associations qui créent des cadres pour venir en aide aux citoyens dans les besoins et de mener des actions pour le développement social », a-t-elle expliqué. La marraine a invité l’AVSB à renforcer ses actions afin de bâtir une cité exemplaire.

Pauline KIEMA (Collaboratrice)