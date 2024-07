73e réunion des ministres de l’ASECNA: les participants font le point au chef de l’Etat

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, vendredi 26 juillet 2024, une délégation des ministres en charge des transports aériens des Etats membres de l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) présente au Burkina Faso dans le cadre de la 73e session du comité des ministres de l’ASECNA.

La délégation, selon son porte-parole, le ministre des Transports, de l’Aviation civile et la Marine marchante du Congo, Honoré Sayi, est venue parler au chef de l’Etat de « la santé de notre association et lui présenter les espoirs et les ambitions que nous nourrissons quant à voir cette association aller de l’avant ». Elle a aussi fait au chef de l’Etat, le point de la 73e réunion du comité des ministres de l’ASECNA qui verra la transmission du flambeau au Burkina Faso pour assurer la présidence dudit comité, pour un an.

« Nous avons également dit au capitaine Ibrahim Traoré que la charge conférée à notre collègue et frère ministre des Transports, Roland Somda, n’est pas simplement sa propre charge. C’est la charge de l’ensemble du peuple burkinabè, mais aussi du président du Faso », a indiqué le ministre congolais chargé des transports. Il s’est dit satisfait de constater que contrairement à ce qui se dit sur le Burkina Faso, le pays des Hommes intègres est bien fréquentable. « Nous avons été un peu partout dans la ville, sans être inquiété », a-t-il soutenu. En rappel, l’ASECNA a été créée, le 12 décembre 1959 et regroupe 19 Etats membres.

Direction de la communication de la Présidence du Faso