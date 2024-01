8mars 2024: l’importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des pagnes retenus pour l’évènement sont interdits 

« Dans la dynamique de promouvoir les produits nationaux à travers le consommons local, le Gouvernement porte à la connaissance des opérateurs économiques et de l’opinion publique que l’importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit de pagnes industriels estampillés avec le thème et le logo retenus pour cet évènement sont interdites sur toute l’étendue du territoire national ».

L’information a été donnée ce jeudi 18 janvier 2024, via un communiqué conjoint des ministères en charge du Développement Industriel, de la Solidarité et de l’Economie.

Selon le communiqué, la mesure entre vigueur pour compter du 15 janvier 2024, date de signature du présent communiqué et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les pagnes « Faso Danfani » et le « Kokodounda » ont par ailleurs été retenus comme pagnes officiels ».

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya .info