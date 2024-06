En tournée dans la province du Zhejiang dans le Sud-Est de la Chine, les journalistes africains de l’édition 2024 du programme d’échange médiatique ont assisté, le samedi 25 mai 2024, à une rencontre de l’Assemblée populaire du district de Wuyi. Ce fut l’occasion de découvrir les fonctions du système de poste de liaison des députés.

Selon la directrice du comité permanent de l’Assemblée populaire du district de Wuyi dans la province du Zhejiang Chen Yingchun, la démocratie est une valeur commune à toute l’humanité et un concept important auquel le Parti communiste chinois (PCC) et le peuple chinois ont toujours adhéré. De son avis, la toute première session de la première Assemblée populaire nationale (APN), tenue en septembre 1954, a adopté la Constitution de la République populaire de Chine. « Toute chose qui a marqué du coup l’établissement formel des assemblées populaires.

Ainsi, depuis la fondation de la République, le système a fourni une garantie institutionnelle importante pour que le peuple, sous la direction du PCC, crée un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme », a-t-elle expliqué. En outre, Chen Yingchun a fait savoir que les députés représentent le peuple dans l’exercice du pouvoir d’Etat. A cet effet, a-t-elle soutenu, le système de poste de liaison joue un rôle crucial en ce sens qu’il permet aux députés, à tous les niveaux, de mener des activités et de rester en contact avec le public entre les sessions des congrès populaires.

De plus, a confié la directrice du comité permanent de l’Assemblée populaire du district de Wuyi, que le système de poste de liaison permet non seulement aux députés de recueillir l’opinion publique, mais également de mieux exercer leurs fonctions. C’est pourquoi, elle a cité les quatre différentes fonctions essentielles du système de poste de liaison de l’Assemblée populaire de Wuyi. Pour ce qui concerne la première fonction, elle a affirmé que le poste de liaison est un moyen de contacter le peuple.

Quant à la deuxième, Chen Yingchun a laissé entendre que le poste de liaison permet d’accomplir des tâches. « Troisièmement, le poste de liaison est un lieu d’apprentissage et de communication. C’est également un lieu d’étude et d’échange entre les députés. En général, ils y discutent de sujets d’intérêt public et de thématiques. Par le biais de ce poste de liaison, les députés renforcent constamment leurs capacités pour mieux remplir leurs fonctions », a indiqué Chen Yingchun.

A propos de la quatrième fonction, la directrice du comité permanent de l’Assemblée populaire du district de Wuyi a signifié que c’est une tribune où les organes de l’Etat prêtent une oreille attentive aux députés. En Chine, a-t-elle révélé, les organes administratifs de l’Etat, de supervision, judiciaires et du ministère public sont tous élus par l’Assemblée populaire nationale. « Nous demandons aux chefs de département gouvernementaux de se rendre tous les mois au poste de

liaison, pour mener des discussions et des échanges avec les députés, en vue de tenir compte de leurs points de vue et leurs suggestions pour réussir leur travail quotidien », a insisté Mme Chen.

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Wuyi (Chine)