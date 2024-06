Le chef de l’Etat, Ibrahim Traoré, a publié, hier 04 juin 2024 sur son compte X, un message pour encourager les candidats aux examens scolaires.

Aujourd’hui 4 juin, plusieurs milliers d’élèves ont débuté les épreuves écrites et orales des examens scolaires.

A cette occasion, j’exprime mes vœux de succès à tous les candidats. J’ai une pensée particulière pour les élèves déplacés internes et pour ceux qui passent ces examens dans des zones à fort défi sécuritaire. Je salue l’ensemble des acteurs de notre système éducatif pour le travail formidable abattu chaque jour, en dépit des difficultés diverses. A toutes et à tous, je formule des vœux de plein succès!