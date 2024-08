Attaque à Tin Zaouatine au Mali : La CEDEAO condamne ‘’fermement’’ les attaques contre les Forces de Sécurité Maliennes et dénonce l’ingérence étrangère

Dans un communiqué rendu public ce mardi 6 août 2024, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa vive désapprobation face aux récentes attaques perpétrées contre les forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine, une région située dans le nord du pays. Cette escalade de la violence a suscité une réaction énergique de l’organisation régionale.

« La CEDEAO condamne fermement les attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine, » peut-on lire dans le communiqué.

L’organisation a exprimé également sa « ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest. »

Les événements de Tin Zaouatine s’inscrivent dans une série d’incidents violents qui affectent la région du Sahel. Les activités des groupes armés et les interventions extérieures augmentent les tensions et mettent en péril la sécurité régionale.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info