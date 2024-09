Attaque de Tinzawatène/Mali : le chef de la diplomatie ukrainienne démissionne après la plainte de l’AES

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kouleba, a présenté sa démission, le jeudi 4 septembre 2024, deux semaines après la saisine de l’ONU par la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) pour condamner « fermement le soutien ouvert et assumée » de l’Ukraine au terrorisme au Sahel, rapporte l’Agence de presse russe.

«La Rada (parlement ukrainien) a reçu une lettre du ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Dmitri Kouleba, concernant sa démission. Cette lettre sera examinée lors de l’une des prochaines sessions plénières », a écrit son Président, Rouslan Stefantchouk, sur sa page Facebook. Le président du parlement ukrainien a en outre posté une photocopie de la lettre de démission du ministre qui ne précise pas toutefois les raisons de cette décision. La lettre est datée du 4 septembre 2024, précise la même source.

Par une lettre officielle en date du 19 août 2024 adressée au Conseil de sécurité de l’ONU, les autorités du Burkina, du Mali et du Niger regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont condamné « fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement ukrainien » au terrorisme dans le Sahel. Cette dénonciation fait suite à l’attaque terroriste fin juillet de la localité malienne de Tinzaouatène, dont le soutien ukrainien a été assumé publiquement par l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal et un responsable de la sécurité ukrainienne.

La Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) est une confédération créée, le 6 juillet 2024, entre les trois pays pour une intégration dans les domaines sécuritaires, diplomatiques et économiques.

Agence d’information du Burkina