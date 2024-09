Axe Banfora – Bobo-Dioulasso : des travaux en cours pour rétablir le trafic

A la suite aux fortes pluies,du dimanche 8 septembre 2024, le pont de Tarfila a cédé. Le gouverneur, par un communiqué administratif, a suspendu le trafic routier à cet endroit de la RN7.

La circulation est interrompue entre Banfora et Bobo-Dioulasso, juste à la sortie de Tarfila (village de la commune de Banfora), à une dizaine de kilomètres de la cité du Paysan noir sur l’axe Banfora-Bobo-Dioulasso. En effet, c’est le premier pont situé à la lisière du village qui a été emporté par les eaux de pluie de toute la journée du dimanche 8 septembre 2024. Aux environs de 18 heures, le pont était affaibli sous le courroux des eaux.

Selon plusieurs témoignages de riverains, c’est aux environs de 19 heures que le pont s’est complètement effondré. Aussitôt alertée, la police est intervenue pour interdire la circulation à tout usager avant qu’un communiqué administratif du gouverneur des Cascades ne vienne confirmer la suspension du trafic sur cet axe, ce lundi 9 septembre 2024. Selon ce communiqué, des dispositions sont prises pour rétablir la circulation. Des cars et des camions de transport sont restés immobilisés durant toute la nuit. Au regard de l’état des lieux, le passage est même interdit aux piétons.

Les usagers sont désemparés et tentent vaille que vaille de relier Banfora à Bobo-Dioulasso. Les motocyclistes ont, eux, trouvé un contournement en traversant les rails. Certains usagers, à bord de tricycles de quatre roues et autres, tentent le passage par Lémouroudougou à travers les champs de canne de la SN-SOSUCO. Tout de même, plusieurs voyageurs restent encore bloqués à Banfora et de l’autre côté du pont. Les techniciens du ministère des Infrastructures, à travers la Direction générale de l’entretien routier, la Direction régionale des infrastructures des Cascades, ont engagé des travaux pour le rétablissement du trafic.

Outre cet axe, l’axe Banfora-Sindou a aussi connu une perturbation à la suite du crue des eaux du fleuve Comoé. En effet, les eaux du fleuve ont quitté leur lis pour envahir le bitume menant à Sindou sur au moins 500 mètres sur la chaussée. Le trafic sur cet axe avait repris aux environs de midi sous l’ordre de la sécurité.

Mamadou YERE