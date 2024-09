Station de recherche de Saria : un levier scientifique de l’Offensive agricole

La station agricole de recherche Saria située dans la province de Boulkiemdé est le principal centre de recherche environnementale et agricole de la région du Centre-Ouest. A l’occasion d’une caravane de presse organisée, du 2 au 8 septembre 2024, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, elle a reçu la visite des journalistes, mercredi 4 septembre 2024.

La caravane de presse organisée, du 2 au 8 septembre 2024, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation était dans la région du Centre-Ouest, mercredi 4 septembre. A l’occasion, les hommes de médias ont visité la station agricole de recherche de Saria, située dans la province de Boulkiemdé, notamment les sites d’essais et les laboratoires. Sur le site agronomique, le chef de service scientifique et technique de la station, Grégoire Palé, a fait le point des essais sur le Niébé (haricot) et le Sorgho. Pour lui, le Teeksongo est une variété de niébé à double objectif car elle produit beaucoup de graines et de fourrage. « Le rendement du Teeksongo est d’environ 1,8 tonne de graines et 4 à 5 tonnes de fourrage à l’hectare avec un cycle de 70 jours. Il s’agit d’une amélioration de la variété KVX 745 11P dont les graines sont plus petites », a-t-il expliqué. M. Palé a également évoqué les défis rencontrés, notamment l’absence de clôture autour de la station, toute chose qui expose les cultures à des dégâts causés par des animaux et des activités humaines.

L’ingénieur de recherche au département environnement et forêt, Daniabla Natacha Edwige Thiombiano, a présenté ses travaux sur la valorisation et la reproduction des espèces locales, notamment le Bombax et la liane. Elle a mis l’accent sur les techniques de bouturage et de drageonnage utilisées pour le Bombax, ainsi que le marcottage aérien pour la liane. « Ces 2 techniques vont permettre à la plante de produire le plus vite possible, car les producteurs trouvent que les plantes locales mettent du temps pour fructifier. Notre objectif, c’est de pouvoir leur transmettre les résultats afin d’avoir des plantations à grande échelle à partir de nos espèces locales », a-t-elle affirmé.

La fertilité du sol un élément essentiel

L’étude des sols fait partie des missions de la station de Saria. Au laboratoire physique et chimie des sols, la spécialiste en fertilité des sols, Baomalgré Amélie Bougma, a exposé les travaux qui s’y mènent. Elle a confié que des analyses sont faites sur les sols dans le but de donner des indications par rapport à leur qualité. « Les mesures que nous faisons, c’est de décomposer les particules qui sont dans les sols pour voir comment ils sont liés entre eux et l’organisation. Nous essayons de voir comment l’organisation des particules permettent à l’eau ou l’air de circuler, car la survie de la plante dépend de cette organisation », a-t-elle expliqué.

Après le site d’essais agronomiques, la caravane s’est déportée dans le département de productions animales de la station de recherche. A ce niveau, Dr Fidèle Tianhou Denté, stagiaire au département de productions animales, a exposé les recherches sur l’alimentation et la santé animale. « En plus des activités de production générale, nous avons des essais également liés à la santé animale. Nous travaillons beaucoup sur les ligneux fourragers utilisés par la population rurale dans l’alimentation et la prise en charge des maladies des animaux », a-t-il relevé.

Et de souligner l’importance des fourrages ligneux utilisés dans l’alimentation des bovins, ovins et volailles, et leur impact positif sur la nutrition et la gestion des parasites. Pour les études, M. Danté a indiqué qu’ils utilisent les fourrages ligneux issus des plantes telles que l’acacia, le bombax et le Nilotica, car l’utilisation de ces plantes apporte des résultats assez intéressants. La station, selon les responsables, effectue des essais sur diverses cultures comme le coton, le niébé, le sorgho et d’autres plantes locales, elle mène

des travaux en production animale.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

Tousunis.do@gmail.com