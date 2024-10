Barreau du Burkina Faso : Batibié Benao, nouveau bâtonnier

Le nouveau bâtonnier, de l’Ordre des avocats du Burkina Faso, Batibié Benao, a été installé, le jeudi 17 octobre 2024 à Ouagadougou, en remplacement de Me Siaka Niamba, au cours d’une audience solennelle ainsi que l’ensemble des 14 membres élus de son conseil.

Le barreau du Burkina Faso bénéficie, chaque trois ans, d’un nouveau bâtonnier élu à la tête de l’Ordre des avocats. Et, le 27 septembre 2023, Batibié Benao a été élu dauphin pour succéder au bâtonnier, Siaka Niamba. Ainsi, le jeudi 17 octobre 2024, s’est déroulée la cérémonie de passation de charges entre le bâtonnier sorti, Siaka Niamba et le bâtonnier entré, Batibié Benao, à Ouagadougou, au cours d’une audience solennelle. Cette cérémonie d’installation et de passation de bâton a connu la présence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et du ministre de la Justice, des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions et Garde des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala et bien d’autres personnalités.

Le bâtonnier sorti, Siaka Niamba, a présenté les acquis engrangés par lui et son conseil pendant son mandat. Il a cité, entre autres, l’amélioration des conditions de travail des avocats avec une assurance sociale, de l’accroissement des effectifs du barreau et de la poursuite des chantiers engagés par son prédécesseur, etc. Le bâtonnier entré, Batibié Benao, à la suite de la remise de bâton, a indiqué que l’une de ses missions sera la poursuite de la structuration de l’Ordre afin de répondre aux défis de l’heure.

Ouvrir le barreau à l’international

Il s’est engagé avec son conseil à faire une meilleure articulation du système de formation initiale et continue des avocats comme fondement solide d’une modernisation de la pratique professionnelle.

« Nous avons conscience des responsabilités qui sont les nôtres, à savoir, transmettre à nos successeurs et aux générations à venir, un barreau encore plus fort et toujours aussi indomptable. Pour y parvenir, nous avons promis de poursuivre l’œuvre de construction pour faire de notre barreau, le barreau de nos rêves individuels et collectifs, c’est-à-dire, un barreau solidaire, moderne et conquérant », a-t-il soutenu. Le nouveau bâtonnier, Batibié Benao, compte bâtir son action autour des cinq axes stratégiques que sont la structuration de l’Ordre et l’organisation des entités qui lui sont rattachées, l’accès à la profession, la modernisation et l’amélioration de l’exercice professionnel, la protection du périmètre du droit, enfin le développement par la formation et la coopération internationale. Selon lui, l’accès au barreau doit être régulé car, selon lui, un métier qui ne se renouvelle pas est un métier qui se meurt. Il a, en outre, insisté sur la question de la protection du périmètre du droit pour la sécurité juridique des justiciables. Concernant la modernisation du barreau, Batibié Benao a souligné qu’il faut prendre en compte les évolutions technologiques et sociales des dernières années. « Un barreau qui veut se développer doit s’ouvrir tant bien au plan national qu’international », a-t-il ajouté, estimant que le barreau burkinabè doit pouvoir vendre ses services au-delà des frontières du pays et permettre aux avocats de servir en dehors du pays. Tout comme son prédécesseur, il a un mandat de trois ans.

Soumaila BONKOUNGOU

Alidou OUEDRAOGO

(Stagiaire)