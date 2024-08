Bassolma Bazié, ministre d’Etat en charge de la fonction publique : « Chaque village ou quartier doit s’organiser et avoir son propre plan de riposte face à une attaque »

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a échangé avec les forces vives de la province du Ziro, le mercredi 28 août 2024, à Sapouy.

Les forces vives de la province du Ziro, dans la région du Centre-Ouest, ont recommandé au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de doter chaque région du pays d’un drone de surveillance du territoire national. C’était le mercredi 28 août 2024 à Sapouy, lors d’une rencontre qu’elles ont eue avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. A l’occasion, les forces vives de la province ont également donné leur appréciation de la gestion du pays et formulé des recommandations pour renforcer la sécurité au Burkina Faso.

Ainsi, elles ont recommandé au chef de l’Etat, d’augmenter le nombre de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de renforcer les équipements militaires. Par ailleurs, les forces vives de la province sollicitent la réhabilitation d’un poste de sécurité détruit et la clôture des lieux de sécurité. Les populations ont aussi invité le président du Faso à prendre des mesures contre les complices des groupes armés terroristes. Elles ont également déploré la mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso. Sur le plan humanitaire, la province du Ziro demande l’augmentation de la quantité des vivres de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS).

Faire le maximum avec le peu de moyens

Selon le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, ces préoccupations recueillies seront synthétisées et transmises au président du Faso. Déjà, a-t-il soutenu, dans la lutte contre le terrorisme, chaque village doit avoir son propre plan de riposte pour réagir face à une attaque. « La guerre contre le terrorisme doit être populaire. Chaque village ou quartier doit s’organiser et avoir son propre plan de riposte face à une attaque », a-t-il déclaré. Estimant que chaque citoyen est VDP dans sa localité, le ministre d’Etat a exhorté les populations à la vigilance, à adopter un bon comportement et à instaurer un système de contrôle des Personnes déplacées internes (PDI).

En ce qui concerne ceux qui s’enrichissent de la situation d’insécurité, il leur sera réservé un traitement particulier, a averti le ministre Bassolma Bazié. Et le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, de renchérir que les populations doivent accepter de consentir des sacrifices dans cette lutte. A en croire le ministre Bayala, il s’agit de faire le maximum avec le peu de moyens dont on dispose, car il n’y aura jamais assez de moyens dans cette guerre. Il a par ailleurs annoncé que le gouvernement mettra en place incessamment un plan de réorganisation de la société à travers les Comités de veille et de développement (COVED) dans tous les villages et quartiers du Burkina.

A noter qu’avant la rencontre avec les forces vives, la délégation a échangé, tour à tour, avec les chefs de circonscription administrative du Ziro, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les VDP. Le séjour de la délégation gouvernementale dans le Ziro s’est achevé par une visite d’un poste des VDP.

Agence d’Information du Burkina