Bittou : un sexagénaire enceinte une élève de CM1

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui une histoire rocambolesque qui s’est déroulée à Bittou. Un vieux, la soixantaine bien sonnée, aurait enceinté une élève de 12 ans en classe de CM1. De ce qui est revenu à Kantigui, le vieillard flattait l’enfant avec des sommes d’argent et lui donnait rendez-vous dans une maison abandonnée vers le stade municipal de Bittou. A la suite de ces rencards, la fillette aurait piqué une grossesse dont le niveau d’avancement est estimé à 4 mois actuellement. Les parents de la gamine, irrités, auraient déposé une plainte à la suite de laquelle le sexagénaire a été arrêté et déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Tenkodogo en attendant son jugement. Kantigui salue cette démarche des parents de la victime et espère que le coupable sera puni à la hauteur de son forfait.

Tapoa : les filles et fils soutiennent les VDP de la localité

Kantigui, de passage à Diapaga, a ouï dire que l’union des filles et fils de la Tapoa a fait vibrer sa fibre sociale en volant au secours des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). En effet, à ce qui se dit, les ressortissants de la localité résidant à Fada N’Gourma ont remis du carburant, du riz et de l’huile végétale à leurs vaillants combattants qui se sont engagés pour la défense du territoire national. Dans cette même lancée, Kantigui a appris qu’une ressortissante de la province vivant à Ouagadougou a également offert 30 sacs de maïs qui ont permis la mise en place d’une cantine endogène au profit des combattants. Kantigui salue ce genre d’initiatives qui viennent soulager cette partie du pays qui, faut-il le rappeler, connait des difficultés de ravitaillement du fait de l’insécurité.

Zecco : occupation anarchique de parcelles non encore attribuées

En début du mois de décembre, Kantigui a séjourné à Zecco, chef-lieu d’une commune rurale de la province du Nahouri (Pô), dans la région du Centre-Sud. Ayant constaté de nouvelles constructions dans certains quartiers périphériques de la localité, Kantigui a voulu savoir si le processus de lotissement suspendu depuis 2008 avait enfin connu son aboutissement à travers l’attribution des parcelles. Selon la source de Kantigui, le processus avait déjà permis de parceller les terrains mais la commune n’avait pas eu le temps de terminer les recensements et d’afficher la liste des attributaires avec la dissolution des conseils municipaux consécutive à l’insurrection populaire de 2014. Depuis lors, les populations s’impatientent au point que certains ont commencé à construire sur les parcelles, même étant non attribuées. Selon l’interlocuteur de Kantigui, le Président de la délégation spéciale (PDS) de Zecco a dû faire des communiqués dont le dernier date du 6 décembre 2023. Dans ledit communiqué que Kantigui a pu consulter, le PDS déplore que malgré un communiqué du 5 juin 2023 « interdisant sur toute l’étendue du territoire communal les opérations de constructions anarchiques dans le plan de lotissement », il lui a été donné de constater que certaines personnes continuent leurs activités « dans la clandestinité et dans l’illégalité totale ». Invitant les populations au « strict respect des procédures et principes règlementaires qui régissent ledit domaine », le communiqué précise que la mairie se réserve le droit de démolition des constructions. Le comble, a appris Kantigui, c’est que l’un des vice-présidents de la délégation spéciale ferait partie de ces occupants illégaux des parcelles. Kantigui qui a pu visiter « son » chantier a constaté que les travaux sont à l’arrêt, parce qu’il aurait eu une incompréhension avec les « propriétaires terriens » de la zone qui habite la parcelle. Kantigui appelle chacun à prendre son mal en patience, surtout qu’une série de concertations et d’actions ont été engagées « en vue de dégager un large consensus et faciliter les opérations de recensement et d’attribution », selon une source proche de la délégation spéciale.

