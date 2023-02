28e édition du FESPACO: Le Moogho Naaba Baongo bénit le Comité national d’organisation(CNO)

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision(FESPACO) se tiendra dans la capitale burkinabè du 25 février au 04 mars 2023 avec comme pays invité d’honneur, le Mali.

Un comité national d’organisation(CNO), dirigé par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, a été mis en place pour offrir une belle biennale du cinéma aux invités et aux cinéphiles.

Ce CNO, avec à sa tête le ministre en charge de la Culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été présenté, ce vendredi 10 février 2023, au Moogho Naaba Baongo. Le roi a béni et conseillé les organisateurs de cette 28e édition du FESPACO.

Il a également fait des suggestions au CNO. Pour le ministre, l’objectif est atteint puisque le roi a, en plus de ses bénédictions et conseils, exprimé sa disponibilité à accompagner la manifestation. Ce 28e FESPACO est placé sous le thème « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ». 170 films, repartis dans plusieurs catégories, seront, durant une semaine, projetés dans les salles de cinéma de Ouagadougou.

Alassane KERE