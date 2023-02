36 ème Sommet de l’Union Africaine : la ministre Olivia Rouamba plaide la cause du Burkina

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur est à Addis-Abeba, où elle prendra part au 36 ème Sommet de l’Union Africaine prévu du 15 au 20 février 2023.

À Addis-Abeba, la Ministre Rouamba et ses homologues de la République, de Guinée et de la République du Mali entendent dans une démarche collective, mener des plaidoyers pour la levée de la suspension de leurs pays à l’UA.

C’est le lieu d’exhorter les autres Etats africains ainsi que l’Union Africaine à plus d’engagement et de soutien financier, technique et logistique à ces trois pays en Transition a indiqué la patronne de la diplomatie burkinabé.

Sidwaya.info