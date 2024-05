SNC 2024 : Les Forces Armées Nationales dévoilent leur savoir littéraire

A Bobo-Dioulasso, la 21e Edition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) se poursuit avec une participation remarquable des Forces Armées Nationales, qui exposent leur contribution littéraire au sein du site de la Chambre de Commerce, dédié aux activités littéraires.

Au cœur de cet espace l’armée a dévoilé environ une centaine de livres écrits par des membres des forces armées nationales. Ces œuvres, variées et riches en contenu, couvrent des thèmes allant de la politique à l’histoire en passant par la société contemporaine. Le coût moyen de chaque œuvre est estimé à 3000 francs CFA

Le Lieutenant-Colonel William Combary, un écrivain militaire chevronné avec 12 œuvres littéraires à son actif, a partagé quelques mots sur cette initiative. « Ces livres sont le fruit de notre engagement envers la culture et l’éducation, et nous espérons qu’ils contribueront à enrichir le patrimoine littéraire du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

En exposant leur savoir littéraire à la SNC 2024, les forces armées nationales affirment leur place dans le paysage culturel du Burkina Faso et démontrent une fois de plus leur engagement envers le développement intellectuel et artistique de la Nation.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.Info