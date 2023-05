3e nuit des GPNAL : de la diversité sur une même scène culturelle

La compétition au Grand prix national des arts et des lettres s’est poursuivie sur la scène de la maison de la Culture Mgr Anselme Titianma -Sanon, dans la soirée du lundi 1er mai 2023 avec les différentes catégories du pool adulte.

La maison de la Culture Mgr Anselme-Titianma -Sanon de Bobo -Dioulasso vibre au rythme de la diversité culturelle burkinabè à mesure que la Semaine nationale de la Culture (SNC) bat son plein. Lundi 1er mai 2023 dans la soirée, le public bobolais a assisté à 14 autres spectacles d’artistes en compétition pour décrocher la palme du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) dans leurs catégories respectives.

Du Bazèga au Yatenga en passant par la Bougouriba, le Boulkiemdé, la Comoé, la Gnagna, le Houet, le Kadiogo, le Kénédougou, le Kourittenga et l’Oubritenga, 14 artistes ont présenté diverses facettes culturelles du Burkina Faso en matière de musique, de danse et de chant. Sous le coup de 21 heures, c’est la troupe Cavalier Culture du Boulkiemdé dans le Centre-Ouest qui a annoncé la couleur dans la catégorie orchestre avec deux titres appelant d’une part les Burkinabè à se mettre debout contre le terrorisme et d’autre part,à l’union.

Les sept membres de ce groupe musical étaient à leur première participation à la SNC. Drissa Diabaté les a remplacés sur la scène pour faire la promotion des droits des enfants et inviter ses compatriotes à s’engager fermement dans la lutte antiterroriste. Lui, est en compétition dans la catégorie Vedette de la chanson traditionnelle. Puis, cap sur le Kadiogo avec la troupe Songtaaba de Andemtenga dans la catégorie Chœur populaire.

Elle a présenté deux chansons dont l’une reprenait un chant initiatique de guerre. Du Kadiogo, le public a voyagé jusqu’à Ouangolodougou vers la frontière ivoirienne pour voir les huit membres de la troupe Benkadi s’interchanger aussi bien au balafon qu’au tam-tam et au djembé, castagnettes aux mains, pour prester dans la catégorie Musique traditionnelle. C’est alors que Adèle Zeihon du Bazèga est intervenue comme un intermède à la suite des « bruyants » instrumentistes et choristes.

Cette représentante du Bazèga, participant pour la première fois à la SNC, est engagée dans la catégorie Slam. La troupe Naba Kango de Ouahigouya avec son Liwaga, Marie Gayérie, cantatrice de la région de l’Est, Badenya de la Boucle du Mouhoun… sont successivement passés à tour de rôle sur la scène avec leurs particularités culturelles, chacun débordant de virtuosité pour convaincre le jury dans sa catégorie. En tout, onze régions ont été représentées sur scène ce soir. La compétition continue chaque soir jusqu’au vendredi 5 mai date des délibérations.

Fabé Mamadou OUATTARA