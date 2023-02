ArchiTech : Deux plateformes pour mieux informer les clients

Le cabinet Africa Etudes a lancé officiellement la plateforme ArchiTech et le carnet numérique, le vendredi 10 février 2023 à Ouagadougou, à l’occasion de la célébration de son 10e anniversaire.

Le cabinet Africa Etudes, agence d’architecture et d’ingénierie spécialisée dans les domaines de l’Architecture, l’urbanisme et l’aménagement a organisé une cérémonie consacrant le lancement officiel de deux plateformes ArchiTech et du carnet numérique du bâtiment.

C’était le vendredi 10 février 2023 à Ouagadougou. Le cabinet Africa Etudes, à travers ces outils, entend permettre aux porteurs de projets de construction d’avoir en temps réel toutes les informations en lien avec la réalisation d’un chantier avant, pendant et après la construction.

« Eu égard les souffrances des clients dans la réalisation de leurs projet de construction, nous avons jugé important de mettre en place des plateformes digitales qui vont améliorer et faciliter la gestion de ces infrastructures. Les premières cibles sont nos clients, mais nous voulons donner la possibilité à tout citoyen qui est intéressé de pouvoir se l’approprier », a expliqué la gérante du cabinet Africa Etudes Ada yaya Bocoum.

Pour elle, l’ambition du cabinet est de vulgariser ces outils pour qu’au moins tous les bâtiments dans les paysages des villes puissent être bien gérés et afin que chacun profite de son investissement.

Selon l’ingénieur informaticien Sylvain Gourané, ArchiTech est une plateforme en ligne qui permet au client, à l’architecte et à l’ingénieur d’être informés et de suivre toutes les activités qui entrent dans l’exécution du projet. L’ingénieur en génie civil Fabrice Yagané a quant à lui assuré que carnet numérique du bâtiment est une technologie qui permet de prendre en compte les préoccupations du client sur la maquette.

Emmanuel BICABA

Ousséni OUEDRAOGO

(Stagiaire)