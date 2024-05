Le cri du masque

A qui ressembles-tu hideux regard sans fard ?

Qui es-tu inconnu rictus intime blafard ?

D’où viens-tu énigme, intrus paradigme ?

Que me veux-tu abscond messager de dogmes ?

Le visage du masque porte un message

Le regard du masque est la page des âges

Chaque gravure est une écriture pour les mâtures

Chaque gribouillis porte le gazouillis de l’usure

Sous le manteau de fibres vibre un esprit

Chaque filament est un fragment de l’incompris

La danse du masque n’est pas chorégraphique

Chaque pas est un parterre de sens énigmatiques

Le masque ne porte pas un casque en bois

Le profane aux yeux diaphanes voit sans foi

L’érudit de l’alphabet perd l’abécédaire

L’initié pubère libère la parole-mystère

Le profane voit de la paille teintée et tissée

L’averti se raille du malappris métissé

L’abruti du village global ourdit un dol

Le digne dépositaire en colère crie au vol

Le masque ne danse plus sur l’aire des traditions

Il erre entre terres et mers à l’ère des transactions

Le masque n’exauce plus la conscience sociale

Il exhausse le piédestal des salles commerciales

Clément ZONGO

