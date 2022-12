Armée de l’air : création de deux bases aériennes à Fada et à Kaya

Le président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré a signé deux décrets ce mercredi 7 décembre 2022 instituant la base aérienne 111, en abrégé BA 111 et la base aérienne 134 (BA 134).

La base aérienne 111 est stationnée dans la garnison de Fada N’Gourma et la base aérienne 134 est installée dans celle de Kaya.

Les décrets instituant ces bases précisent qu’elles sont chargées de la préparation opérationnelle des personnels et matériels en mesure de participer à l’exécution des missions dévolues à l’armée de l’air.

Le président de la Transition avait signé le 14 novembre dernier un décret réorganisant le territoire national en six régions militaires, deux régions aériennes, six légions de gendarmerie et six groupement de forces.

décret_portant création de la Base Aérienne 111

décret_portant création de la Base Aérienne 134

Sidwaya.info