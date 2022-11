Assistance humanitaire : la Transition peut compter sur le PAM

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, a accordé une audience au directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM), Ramiro Lopès da Silva, le vendredi 4 novembre 2022, à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Burkina Faso et le PAM.

Le Burkina Faso peut s’appuyer sur le Programme alimentaire mondial (PAM) pour apporter une réponse adéquate à la crise humanitaire au pays des Hommes intègres. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le directeur exécutif adjoint du PAM, Ramiro Lopès da Silva, à l’issue des échanges avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, le vendredi 4 novembre 2022, à Ouagadougou. A sa sortie d’audience, M. Ramiro a fait savoir que face aux crises sécuritaire et alimentaire engendrées par le terrorisme, le gouvernement burkinabè peut bénéficier de l’appui du PAM pour soulager la population. « Les échanges ont porté sur la coopération avec le Burkina, plus spécifiquement de notre stratégie dans ce contexte de crise humanitaire. Le Burkina Faso peut compter surtout avec le PAM au niveau de l’assistance humanitaire, mais aussi au niveau du soutien aux communautés en matière de résilience », a-t-il déclaré.

Adama de Maliki malikadams020@gmail.com