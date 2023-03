Prévention des catastrophes : la Croix-Rouge burkinabè outille les journalistes sur le protocole d’alerte commun

Dans le but d’anticiper sur la gestion des catastrophes, la Croix rouge burkinabè a organisé un atelier de formation d’une vingtaine de journalistes, le vendredi 24 février 2023 à Ouagadougou, sur le Protocole d’alerte commun (PAC), un nouveau système d’alerte sur les catastrophes de tout genre. L’objectif selon ses responsables, est de familiariser les publics cibles sur le PAC.

La croix rouge burkinabè entend réduire les effets néfastes des chocs occasionnés par les catastrophes. Afin de réussir ce pari, elle est en phase de mettre sur pieds une plateforme devant fédérer l’ensemble des alertes émises par des structures spécialisées dans la production d’alerte tels que l’ Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), le Projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso (HYDROMET) et bien d’autres. Cette plateforme, dénommée Protocole d’alerte commun (PAC) a été exposé à une vingtaine de journalistes au cours d’un atelier organisé le vendredi 24 février 2023 à Ouagadougou.

La présentation a été assurée par le conseiller technique au centre du climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Kiswendsida Hyacinthe Guigma.

Selon lui, le projet « vise à simplifier les messages d’alertes et surtout à les harmoniser pour faciliter leur diffusion au sein des communautés ».

Pour obtenir les résultats souhaités dans ce projet, la Croix Rouge burkinabè veut nécessairement vulgariser l’utilisation de ces messages d’alertes simplifiés auprès du public et compte donc mettre à contribution les hommes de medias. La Croix-Rouge burkinabè y accorde notamment un intérêt particulier, selon le Coordinateur chargé de la préparation et réponse aux catastrophes Yacouba Djébré.

« La vulgarisation du PAC permettra, entre autres, aux communautés de se préparer, d’atténuer l’impact et de réagir par anticipation aux éventuels risques de catastrophe », a-t-il expliqué.

Pour accompagner de façon efficace ces messages d’alerte précoce avec des actions précoces, selon Kisendsida Hyacinthe Guigma , « la nouvelle plateforme devrait faciliter en amont l’identification de la nature de l’aléa, sa localisation géographique, le timing et la sévérité de l’aléa ».

Présente dans les 45 provinces du Burkina, la Croix-Rouge burkinabè a été créée le 31 Juillet 1961 sur la base des conventions de Genève et des protocoles additionnels auxquels le Burkina Faso est partie prenante. Elle a entre autre pour mission de contribuer à soulager la souffrance humaine en tout lieu et en tout temps.

Augustin S. Sanou

Sidwaya.info