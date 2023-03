Cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Communication

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé, le jeudi 9 mars 2023 à Ouagadougou, la revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue : « culture, tourisme, sports et loisirs ».

La revue annuelle 2023 du Cadre sectoriel de dialogue(CSD) « culture tourisme, sports et loisirs » s’est tenue, dans la matinée du jeudi 9 mars 2023, à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. La présente session a permis d’examiner et de valider le rapport de mise en œuvre des différentes actions planifiées dans le plan d’actions sectoriel du secteur de planification du ministère en charge de la communication. Elle a également aidé à valider le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Selon le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, le CSD est un dispositif de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du Burkina.

Il a pour mission de suivre, d’évaluer et d’orienter la mise en œuvre des actions des plans sectoriels de la Transition. Il a poursuivi que l’évènement est une occasion pour tous les acteurs concernés de capitaliser les résultats et surtout de tirer les leçons des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’actions en 2022 afin d’atteindre de meilleures performances en 2023. En outre, Emmanuel Ouédraogo a laissé entendre que le contexte de mise en œuvre des activités en 2022 a été fortement marqué par le défi sécuritaire et l’instabilité sociopolitique. A l’en croire, cette situation a entrainé une perturbation dans la mise en œuvre des activités durant les trois premiers mois de l’année 2022. « Ce qui a occasionné une concentration des activités durant le dernier trimestre impactant ainsi la performance du secteur », a-t-il expliqué. Malgré cette situation difficile, le premier responsable du département de la communication a déclaré que la résilience des acteurs du secteur a permis d’engranger des acquis fort encourageants. Pour ce faire, il a félicité toute l’équipe du CSD pour l’engagement et la détermination pour l’atteinte de ces résultats.

Evariste YODA