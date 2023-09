CAF : le Maroc, pays hôte de la CAN 2025 et celle de 2027 attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie

Fin de suspense concernant les pays organisateurs des CAN 2025 et 2027. Lors d’un du point de presse, tenu ce mercredi 27 septembre au Caire, le Comité exécutif de la CAF(COMEX) a désigné à l’unanimité le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le pays seul en lice après le retrait de l’Algérie et du duo Nigéria-Bénin.

Après 1988, le royaume chérifien retrouve la CAN grâce à un plan ambitieux basé essentiellement sur 24 stades d’entrainement. Quant à la CAN 2027, elle a été attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie. Des pays qui n’ont jamais organisé la plus grande compétition de la CAF. Le Sénégal était, au regard de ses performances ces dernières années, pourtant annoncé favori par de nombreux journalistes.

Alassane KERE