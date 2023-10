CAN 2023 : les Etalons fixés sur leurs adversaires

Le tirage au sort complet des six groupes de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023, a eu lieu le 12-10-2023, à Abidjan. Les Etalons, qui participent à leur 12e CAN, se retrouvent dans le groupe D avec l’Algérie, la Mauritanie et l’Angola.

La 34e édition de la CAN débutera dans exactement dans 92 jours, mais l’excitation est montée d’un cran hier 12 octobre 2023 avec le tirage des six groupes de la phase finale. L’horizon s’est ainsi précisé pour les 24 prétendants au trophée qui connaissent désormais l’identité de leurs adversaires du premier tour de la compétition qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le voile s’est ainsi levé sur la CAN 2023 et pour les Etalons logés dans le groupe D, avec une éventuelle qualification pour les 8es de finale qui passera par des rencontres enlevées à Bouaké, au Nord de la Côte d’Ivoire, face à l’Algérie, la Mauritanie et l’Angola.

Le moins que l’on puisse dire est que le match entre les deux favoris du groupe, le Burkina Faso et l’Algérie, vaudra le détour. La raison, la double confrontation tendue entre ces deux pays lors de leurs dernières confrontations à l’occasion des éliminatoires du 2e tour de la Coupe du Monde 2022 qui s’étaient soldées par deux match nuls (1-1 à Marrakech et 2-2 à Blida).

Mais depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts puisque les Fennecs, champions d’Afrique en 2019, ont complètement raté la CAN 2021 au Cameroun (éliminés au 1er tour) et n’ont pas réussi à se qualifier pour le Mondial au Qatar. Quant aux Etalons, ils réaliseront une belle CAN en terminant à la 4e place. Bref, leurs retrouvailles s’annoncent chaudes en janvier, mais elles peuvent ne pas être décisives pour la qualification dans ce groupe D, car la Mauritanie et surtout l’Angola ne viendront pas en tourisme en terre d’Eburnie. Certes, les Mourabitounes font office de petits poucets du groupe, mais il faudra compter avec les poulains du Franco-Comorien, Amir Abdou, qui poursuivent leur progression ces dernières années en réussissant à se qualifier pour trois CAN d’affilée (2019, 2021 et 2023). Et l’on se rappelle de la belle victoire de la Mauritanie (2-0 en septembre 2018) sur le Burkina Faso en éliminatoires de la CAN 2019. Le sélectionneur Hubert Velud aura l’occasion d’évaluer cette équipe car un certain Burkina Faso-Mauritanie est prévu le 17 octobre prochain, à Marrakech, en rencontre amicale. Quant aux Palencas Negras, les Etalons doivent s’en méfier parce qu’ils sont des habitués de CAN (8e participation) et leur dernière confrontation a tourné à l’avantage des Angolais (2-1) en éliminatoires de la CAN 2019.

Ainsi, les Etalons doivent donc avoir en mémoire que les Mourabitounes et les Palencas Negras ont été leurs bourreaux qui les avaient empêchés, il y a quelques années, de se qualifier pour la CAN 2019 en Egypte. C’est dire que ce groupe D peut réserver des surprises à cette CAN. Tout comme les cinq autres groupes qui ont été tirés au sort lors de la cérémonie à Abidjan. De chaudes empoignades sont annoncées dans le groupe C avec le tenant du titre, le Sénégal, le quintuple vainqueur de la compétition, le Cameroun et les trouble-fête que peuvent être la Guinée et la Gambie. Les groupe E et F restent aussi indécis avec des adversaires ayant à peu près le même niveau. Les 24 équipes sont désormais fixées et le compte à rebours a lancé. A défaut de terminer aux deux premières places de leur groupe pour se qualifier en 8es de finale, elles pourront lorgner sur les quatre places de meilleures troisièmes, pour poursuivre la compétition.

Sié Simplice HIEN

La composition des groupes

Groupe A (Abidjan): Côte d’Ivoire/Nigéria/Guinée Equatoriale/Guinée-Bissau

Groupe B (Abidjan) : Egypte/Ghana/Cap-Vert/Mozambique

Groupe C (Yamoussoukro) : Sénégal/Cameroun/ Guinée/Gambie

Groupe D (Bouaké): Algérie/Burkina Faso/Mauritanie/ Angola

Groupe E (Korhogo) : Tunisie/Mali/Afrique du Sud/Namibie

Groupe F (San Pedro) : Maroc/RD Congo/Zambie/Tanzanie