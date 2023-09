Coliques chez le nourrisson : surveiller l’alimentation de la mère

Les coliques du nourrisson désignent des crises de pleurs survenant le plus souvent après la tétée ou le biberon. Ces crises sont déconcertantes pour les parents, parce qu’elles surviennent soudainement et disparaissent d’elles-mêmes.

Les coliques du nourrisson sont caractérisées par des crises de larmes chez le nouveau-né, de moins de 4 mois. Liées à l’immaturité du système digestif, les coliques vont s’atténuer au fur et à mesure que le bébé va grandir. Les coliques du nourrisson apparaissent quelques semaines après la naissance. Elles sont dues à des spasmes de l’intestin. Elles se traduisent par des crises de pleurs survenant le plus souvent après la tétée ou le biberon. Ces crises sont déconcertantes pour les parents, parce qu’elles surviennent soudainement et disparaissent d’elles-mêmes. L’origine de ces coliques est difficile à déterminer. Ces crises disparaissent généralement au cours du troisième ou du quatrième mois, aussi soudainement qu’elles sont apparues. Il existe de nombreux signes de coliques chez le bébé, mais pour savoir si l’enfant a des coliques, des pleurs aigus et continus sans raison apparente sont le symptôme le plus manifeste. Le comportement d’un bébé en proie à des coliques est assez caractéristique. Il pleure, crie et ne cesse de s’agiter, comme s’il cherchait la position la moins douloureuse possible. Après son repas, le nourrisson est calme et content, puis se met soudain à pleurer. Il se tortille, devient rouge et semble souffrir sans raison visible.

Il est parfois ballonné, avec le ventre dur. Ces crises de colique ont lieu plus fréquemment en fin d’après-midi ou en début de nuit, et lorsque le bébé est allongé. L’enfant est difficile à calmer. Il émet parfois des gaz ou des selles, ce qui semble le soulager. Les coliques du nourrisson sont bénignes et cessent spontanément. Malgré la banalité de ces symptômes, ces maux de ventre nécessitent un avis médical afin d’exclure tout autre diagnostic. Aussi désagréables soient-elles, les coliques du nourrisson sont bénignes. Mais si, elles s’accompagnent de vomissements ou de douleurs abdominales, il peut s’agir d’une affection plus grave nécessitant une consultation médicale en urgence. Si, l’enfant a la fièvre, les coliques peuvent en fait révéler une infection, notamment une gastro-entérite. Ce ne sont alors plus des coliques du nourrisson à proprement parler. Chez les bébés nourris au sein, elles pourraient s’expliquer par l’alimentation de la maman. Certains voient aussi dans l’anxiété des jeunes parents un facteur favorisant. Il est pleinement naturel de redouter les pleurs de son bébé et de stresser quand on ne parvient pas à les apaiser. En général, les coliques vont naturellement diminuer dans les trois mois. Pour éviter les coliques du bébé et le soulager, il faut que la mère respecte une certaine discipline. Il s’agit entre autres d’observer les signes indiquant que son bébé est rassasié. Une suralimentation peut causer des coliques, il est donc important de savoir si le bébé est rassasié et de stopper la tétée lorsque c’est le cas. Il est aussi nécessaire d’espacer les tétées en instaurant des repas réguliers toutes les 3 à 4 heures, plutôt que toutes les 1 à 2 heures. Cela aidera la mère à réduire le risque de colique chez son bébé allaité. Il faut qu’elle adapte son alimentation pendant l’allaitement contre les coliques. Il est donc conseillé de surveiller son alimentation durant l’allaitement en cas de colique. La consommation de certains des aliments (légumes) comme les choux, les aubergines, les concombres, la caféine peuvent provoquer des gaz chez votre bébé.

Faciliter l’émission de rots

Alors, il vaut mieux les éliminer et augmenter la consommation des fibres alimentaires. Elle doit également trouver la bonne technique pour faire le rot à son bébé. Chez les bébés, les coliques peuvent être liées à un excès de gaz. Veillez à ce qu’il évacue tous les gaz présents dans son ventre avant qu’ils n’arrivent dans ses intestins. La maman doit réaliser des massages du ventre relaxants. Dans le cas d’une colique chez un bébé allaité, les massages du ventre peuvent aider. Massez doucement son ventre pour détendre ses muscles. Cette méthode est particulièrement efficace après un bain chaud. Elle peut trouver une position plus confortable pour son nourrisson. Le lien entre allaitement et colique peut résider dans une mauvaise position. De la même manière, dans certaines positions, notamment sur le ventre, les douleurs liées aux coliques sont atténuées. Elle peut alors allonger son bébé sur le ventre, glisser son bras en dessous en calant sa tête dans le creux de son coude et le maintenir en mettant sa main entre ses jambes. Si votre bébé a tendance à boire trop goulûment, il est nécessaire de faire fréquemment des pauses pour faciliter l’émission de rots. Quand le bébé boit, il est conseillé de le tenir assis, en position légèrement inclinée.

Wamini Micheline OUEDRAOGO