Coopération bilatérale : le ministre togolais des Affaires étrangères en visite de travail à Ouagadougou

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, S.E Madame Olivia Rouamba a accueilli, ce 11 mai dans l’après-midi, son homologue togolais, S.E.M. Robert Dussey.

En visite d’amitié et de travail à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur dit être porteur d’un message de soutien et de fraternité du peuple togolais au peuple frère du Burkina Faso.

« Nous sommes venus également porter à la connaissance du Président de la Transition, S.E. le capitaine Ibrahim Traoré, les conclusions de la première réunion de l’Alliance politique africaine (APA) et solliciter son appui pour la mise en œuvre des décisions prises », a-t-il relevé.

En rappel, S.E. Madame Olivia Rouamba a pris part, le 03 mai dernier, à la première Conférence ministérielle de l’Alliance Politique Africaine, à Lomé en République Togolaise.

