Coopération Burkina Faso-République du Mali : des émissaires du président Assimi Goïta reçus par le chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le lundi 11 septembre 2023 à la présidence, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga.

A la tête d’une délégation, le ministre Abdoulaye Maïga est porteur d’un message du Président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta à son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le Mali et le Burkina Faso ont des défis communs aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique, et cela nécessite une concertation permanente », a soutenu le chef de la délégation malienne à l’issue de l’entretien avec le président de la Transition. Selon le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali, « le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de l’audience, nous a prodigué de sages conseils pour maintenir le cap et relever ces défis qui se posent à nous au bénéfice de nos populations ».

Direction de la communication de la Présidence du Faso