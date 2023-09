Coopération: Une délégation du président Assimi Goita reçue par le capitaine Traoré

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, ce lundi 11 septembre des émissaires de son homologue malien Assimi Goita.

La délégation était conduite par le ministre malien de l’Administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maiga.

« Le Mali et le Burkina Faso ont des défis communs aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique, et cela nécessite une concertation permanente », a déclaré le chef de la délégation à l’issue de l’entretien avec le président de la Transition.

Selon le ministre malien, au cours de cette audience, le capitaine Ibrahim Traoré leur a prodigué « de sages conseils » pour maintenir le cap et relever ces défis qui se posent à eux « au bénéfice de nos populations ».

Sidwaya.info

Source : Présidence du Faso